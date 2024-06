Inter Inter enfrenta o Corinthians em Santa Catarina; acompanhe

19 de junho de 2024

Os times se enfrentam às 21h30min, em Florianópolis

Em partida válida pela 10ª do Campeonato Brasileiro, Inter e Corinthians entram em campo às 21h30min desta quarta-feira (19), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

Acompanhe a transmissão pela Rádio Grenal.

O Inter busca reabilitação no campeonato após a derrota por 2 a 1 para o Vitória no último domingo (16). A equipe de Eduardo Coudet passa por um momento de oscilação e tenta minimizar o descontentamento de parte da torcida colorada com o modesto 10º lugar no Brasileirão e 11 pontos somados.

Sem vencer há cinco jogos e diante de uma crise institucional, o Corinthians soma apenas sete pontos em nove rodadas e ocupa a 16ª posição na tabela, próximo à zona de rebaixamento.

