Porto Alegre Casa de Cultura Mario Quintana e Museu de Arte Contemporânea do RS receberão patrocínio de R$ 500 mil da CEEE Equatorial

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Iniciativa prevê série ações no próximo semestre. (Foto: Andressa Moreira/Arquivo Palácio Piratini)

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs) receberão um patrocínio total de R$ 500 mil da CEEE Equatorial para ações focadas em artes visuais e formação cidadã, a fim de contribuir para estimular a retomada do setor após as enchentes de maio no Estado. Ambas estão localizadas em Porto Alegre e com vínculo à Secretaria da Cultura (Sedac).

De acordo com o governo gaúcho, a inidiativa será efetivada por meio de incentivo fiscal da Lei Rouanet. As ações patrocinadas estão previstas para o próximo semestre e integram os planos anuais das duas instituições. Serão destinados R$ 300 mil para a CCMQ (Centro Histórico) e R$ 200 mil para o Macrs (Zona Norte).

CCMQ

– Projeto “Luzes do Futuro”, que inclui um seminário internacional com a presença de representantes da comunidade científica, bem como de autores e artistas, a fim de promover o diálogo sobre as relações entre cultura e cidadão.

– Intervenção artística no Jardim Lutzenberger (terraço no prédio histórico da instituição, na Rua da Praia), estimulando um diálogo entre arte, natureza e tecnologia, por meio de experiências sensoriais.

– Ocupação de espaços expositivos com artistas gaúchos afetados pelas catástrofe climática do mês passado e cuja produção proporcione horizontes e exercícios de futuro.

– Programação de cinema ao ar-livre.

Macrs

– Seis exposições de artistas gaúchos nas galerias do museu, mediante seleção do Comitê de Acervo e Curadoria do Macrs.

– Nova edição do Programa de Residência Artística do Instituto Estadual de Artes Visuais, com foco em questões ambientais. Serão selecionados cinco artistas visuais de cinco regiões do Estado para residência na CCMQ, com recebimento de bolsa, acompanhamento curatorial e capacitação profissional.

– Projeto de circulação de exposição e formação em artes visuais pelo Rio Grande do Sul, com objetivo de descentralização, prevendo atividades em dois ou três municípios gaúchos, a definir.

– Programa educativo em parceria com Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), com ações em abrigos temporários para promover momentos de encontro com a criatividade e a imaginação, nos quais adultos e crianças expressem suas ideias por meio da linguagem das artes visuais.

(Marcello Campos)

2024-06-18