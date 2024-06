Rio Grande do Sul Retomada do RS reunirá no Vale dos Vinhedos empresários, autoridades e instituições

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Encontro terá empresas de diferentes setores da economia, abordando temas como Planejamento Urbano Sustentável, Infraestrutura e Turismo. (Foto: Divulgação)

O Fórum de Competitividade e Reconstrução do Rio Grande do Sul será realizado neste sábado (22), das 8h30min às 12h, no Plaza Hotel & Boulevard Convention, no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi (RS).

Entre os cerca de 100 participantes, indústrias, empresas de tecnologia, varejo, agronegócio, representantes de instituições, especialistas, o Fórum terá nomes como Sérgio Chesini, prefeito de Garibaldi, cidade que sediará o encontro, Diogo Segabinazzi Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves, Luiz Fernando Rodrigues, secretário de Turismo do governo do Rio Grande do Sul (em exercício), Carla Marinho, head de Relações Governamentais e Competitividade do CLP, Fabiano Dallazen, diretor na Aegea Saneamento e Participações S.A, Leandro Marin, vice-presidente de Operações na Aegea Saneamento e Participações S.A, Guilherme Pasin, deputado estadual, e Nanci Walter, presidente do Crea-RS.

Para o presidente do Sistema LIDE Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Delton Batista, “as lideranças da sociedade terão papel determinante para a reconstrução do Rio Grande do Sul”. O anfitrião do evento será o embaixador do CLP no Rio Grande do Sul e presidente do Conselho do LIDE RS, empresário Eduardo Fernandez.

Sobre o CLP:

O “Centro de Liderança Publica” é uma das mais respeitadas e eleita umas das 100 melhores ONGs do País. O CLP busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil e por um Estado que seja mais eficiente no uso de seus recursos e com respeito à coisa pública. A organização publica anualmente o “Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios”.

Sobre o LIDE:

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada. Presente em cinco continentes e com mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo conta com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente.

2024-06-19