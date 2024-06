Porto Alegre Secretaria da Fazenda de Porto Alegre inicia atendimento no Tudo Fácil nesta segunda-feira

19 de junho de 2024

O prédio da SMF na Travessa Mario Cinco Paus foi atingido pela enchente e passa por reformas. Foto: Luciano Lanes/PMPA O prédio da SMF na Travessa Mario Cinco Paus foi atingido pela enchente e passa por reformas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A partir desta segunda-feira (24), os serviços presenciais da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) de Porto Alegre estarão à disposição nas unidades Tudo Fácil Centro (Pop Center – Júlio de Castilhos, 235) e Tudo Fácil Zona Norte (Bourbon Wallig – Assis Brasil, 2.611 – 3º andar). O prédio da SMF na Travessa Mario Cinco Paus foi atingido pela enchente e passa por reformas.

“Essa decisão foi tomada visando minimizar possíveis transtornos aos contribuintes durante o período de obras, garantindo que todos os serviços permaneçam acessíveis e disponíveis em locais estratégicos da cidade”, explica o secretário da Fazenda Rodrigo Fantinel.

O Tudo Fácil já presta ao cidadão serviços relacionados à Fazenda, como a emissão de guias de IPTU. Agora, as unidades atenderão todas as demandas disponíveis na loja da Fazenda, que vai enviar seus servidores para ocuparem estas posições no órgão estadual. A previsão é que as obras perdurem até o final de 2024.

No Tudo Fácil Centro, os atendimentos ocorrerão das 9h às 16h. Na Zona Norte, o horário de atendimento será das 10h às 17h, de acordo com o funcionamento do shopping. A iniciativa ocorre por uma parceria com a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão.

