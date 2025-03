Brasil “Resort” de luxo de traficante é demolido no Complexo de Israel, no Rio

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

A mansão foi construída irregularmente em uma área de preservação ambiental, segundo a investigação policial. Foto: Divulgação A mansão foi construída irregularmente em uma área de preservação ambiental, segundo a investigação policial. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O “resort” de luxo do traficante Peixão está sendo demolido pela polícia do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (11).

Localizado no Complexo de Israel, na zona Norte do Rio, a mansão foi construída irregularmente em uma área de preservação ambiental, segundo a investigação policial.

O imóvel do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, líder do Terceiro Comando Puro (TCP), foi alvo de uma operação das forças de segurança do RJ nesta manhã.

Os agentes também demoliram um pórtico que apresentava um símbolo utilizado pela facção, uma estrela de Davi, em um dos acessos ao Complexo de Israel. A região é composta pelas comunidades de Parada de Lucas, Vigário Geral e Cidade Alta.

A casa possui um grande lago artificial e uma academia totalmente equipada. A polícia conseguiu chegar ao local e apreendeu equipamentos de academia.

Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que esses locais foram construídos e são utilizados por Peixão para atividades criminosas, incluindo o armazenamento de armas e drogas.

Um dos endereços, em Parada de Lucas, abriga um imóvel de alto padrão, financiado com dinheiro ilícito, e utilizado como esconderijo e base operacional do líder da facção. Um outro local é uma academia que seria um dos pontos de encontro dos membros do TCP.

A operação conta com policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), responsável pelas investigações; Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA); Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE); além de policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE).

