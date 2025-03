Mundo Trump anuncia tarifa adicional para aço e alumínio do Canadá, e taxas sobre produtos atingem 50%

O presidente disse que a medida foi tomada em resposta ao aumento dos custos de Ontário sobre a eletricidade que chega aos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprofundou sua guerra comercial contra o Canadá na manhã desta terça-feira (11). O presidente disse em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, que acrescentará uma tarifa adicional de 25% sobre todo o aço e alumínio provenientes do Canadá que entrarem nos Estados Unidos, dobrando as tarifas sobre metais que ele planeja colocar em vigor nesta quarta. Com o anúncio, as taxas sobre os produtos canadenses vão alcançar 50%.

O presidente disse que a medida foi tomada em resposta ao aumento dos custos de Ontário sobre a eletricidade que chega aos Estados Unidos. O aumento foi em resposta às tarifas que Trump impôs ao Canadá na semana passada, cerca de metade das quais ele suspendeu.

A província mais populosa do Canadá retaliou as ameaças econômicas de Trump na segunda-feira (10) ao impor uma tarifa de 25% sobre a energia que exporta para Michigan, Minnesota e Nova York.

A mudança custará às empresas e aos moradores de cada Estado até US$ 400 mil por dia e aumentará a conta média de energia em cerca de US$ 100 por mês, disse o premiê de Ontário, Doug Ford. A província exporta energia suficiente para abastecer cerca de 1,5 milhão de lares e empresas nesses Estados, acrescentou.

(Estadão Conteúdo)

