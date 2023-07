Colunistas Ressignificar Quântico: chancelado pelo MEC

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

O curso Formação em Terapia Integrativa Complementar com o Método Ressignificar Quântico, na “Modalidade de Extensão Universitária”, em “nível de capacitação”, é reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação) por meio da FBr (Faculdade Brasília).

Esta metodologia terapêutica inovadora combina a reprogramação biológica com a terapia sistêmica associada à Medicina Germânica. Baseia-se na ideia de que nossas crenças e padrões mentais afetam a nossa biologia e o nosso comportamento, e que é possível reprogramar esses padrões para alcançar resultados positivos na vida, na busca do entendimento da origem de traumas, medos e angústias.

O principal objetivo é conceituar e identificar, na história do paciente, algum trauma que poderia ter como consequência a doença física, psíquica e emocional. Assim sendo, é feita uma análise da vida da pessoa desde a sua data de nascimento e reflete sobre os principais ciclos de sua vida, avaliando os grandes e médios impactos, bem como as consequências que eles deixaram. Revisita a primeira infância, pensa sobre as relações com as pessoas mais próximas e busca os primeiros sintomas de dores antigas.

Com esse método, olho com carinho e atenção para a dor de cada pessoa a fim de apontar um caminho de cura para ela. Vejo quais os bloqueios, dramas e conflitos que acompanham a sua existência e indico como ressignificá-los, um por um. E com o resultado positivo de cada paciente, que refletiu em sua melhora substancial física e emocional, foi possível obter o curso com o selo do MEC.

Precisamos ressignificar a nossa existência para perceber a potência de vida, trazer nossos talentos para o mundo com prazer e restaurarmos a saúde em todas as áreas: física, mental e espiritual. Nosso estado de presença e nossa vontade de viver precisam ser maiores do que o passado e o futuro.

O cérebro é capaz de se adaptar e de mudar constantemente, chamado de neuroplasticidade e tais mudanças podem ser direcionadas para atingir objetivos desejados. Ressignificando isso, a pessoa aprende a externar suas magoas e, assim, fica mais leve, entendendo o enredo da vida e obtendo nova percepção sobre a mesma vida.

Nesta prática, são utilizadas técnicas de meditação, da visualização, da respiração, entre outras, visando a ajudar as pessoas a mudar seus padrões mentais e comportamentais, com o auxílio da terapia sistêmica para compreender o indivíduo em sua totalidade, incluindo seus relacionamentos e contextos sociais.

Trata-se de uma abordagem que busca um estado de equilíbrio e de bem-estar, tanto físico quanto emocional. Ressignificando isso, a pessoa aprende a externar suas mágoas e passa a entender de forma mais leve o enredo da vida.

Mais informações: https://fbr.edu.br/formacao-em-terapia-integrativacomplementar-com-o-metodo-ressignificarquantico/

*Caroline Loureiro Prado

Terapeuta, idealizadora do Método Ressignificar Quântico

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

