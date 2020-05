Porto Alegre Restaurantes são multados por descumprirem regras de distanciamento em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Ação ocorreu após denúncias, segundo a prefeitura Foto: Andressa Machado/PMPA Ação ocorreu após denúncias, segundo a prefeitura. (Foto: Andressa Machado/PMPA) Foto: Andressa Machado/PMPA

Um bar e restaurante e uma churrascaria localizados na avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, foram multados, no início da noite de quinta-feira (21), por descumprirem o distanciamento mínimo exigido entre as mesas, indicado no Decreto 20.583 da prefeitura de Porto Alegre.

As ações nos dois estabelecimentos, realizadas pelo Escritório de Fiscalização, ocorreram após denúncias e preveem multas de R$ 4,29 a R$ 8.584. O valor será definido pela Comissão Judicante, segundo informações divulgadas na manhã desta sexta-feira (22).

Conforme o decreto publicado pela prefeitura de Porto Alegre na terça-feira (19), o funcionamento dos estabelecimentos do ramo da alimentação deve obedecer a uma série de medidas para a prevenção da Covid-19, entre elas o intervalo de pelo menos dois metros entre as mesas.

Também deve ser restringido o número de clientes atendidos simultaneamente, sem exceder 50% da capacidade de ocupação prevista no alvará de funcionamento ou de proteção e prevenção contra incêndio.

