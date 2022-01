Rio Grande do Sul Restauro da pintura original revela tesouro artístico oculto por décadas na Biblioteca Pública do RS

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Os afrescos originais foram cobertos com tinta neutra em 1954 Foto: Morganah Marcon/BPE Os afrescos originais foram cobertos com tinta neutra em 1954. (Foto: Morganah Marcon/BPE) Foto: Morganah Marcon/BPE

Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, a Biblioteca Pública do Estado, instituição ligada à Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, iniciou o processo de restauração dos murais originais que decoravam as paredes do hall de entrada do prédio, inaugurado em 1922.

As obras, a cargo de especialistas em restauração de pinturas murais e arquitetura com valor cultural, deverá ser concluída em 12 meses com recursos provenientes do programa Avançar na Cultura, do governo do Estado, no valor de R$ 516 mil.

O edifício da biblioteca, localizado na esquina das ruas Riachuelo e General Câmara, começou a ser erguido em 1912, com projeto de Affonso Hebert. A primeira etapa da construção terminou em 1915. Em 1919, foi contratada uma ampliação a cargo do engenheiro Teófilo Borges de Barros. A inauguração oficial ocorreu em 7 de setembro de 1922, data festiva do centenário da Independência do Brasil. O prédio histórico teve a pintura decorativa original executada por Fernando Schlater. As esculturas de mármore e bronze são de Alfred Adloff, Eduardo de Sá e Giuseppe Gaudenzi.

A diretora da biblioteca, Morganah Marcon, relata que os afrescos originais foram cobertos com tinta neutra em 1954, quando o diretor da Divisão de Cultura do Estado era Ado Malagoli, e o diretor da biblioteca era Arthur Ferreira Filho. Os então gestores justificaram que os murais não tinham valor histórico e dispersavam a atenção dos leitores. Dessa forma, ao longo de quase sete décadas, foram colocadas camadas de tinta sobre as pinturas decorativas de todos os espaços aos quais o público tinha acesso.

Apenas parte do segundo andar, onde funcionava a ala administrativa, teve os afrescos preservados, assim como uma área do subsolo, destinada a serviços internos, e uma sala do térreo, onde Borges de Medeiros (1863-1961), que foi presidente do Rio Grande do Sul, despachou por um período. Na década de 1960, houve restauro dos salões Mourisco e Egípcio. A exuberância da pintura decorativa dos dois espaços, no entanto, já necessita de nova intervenção restaurativa, que deverá ser viabilizada com recursos captados pela Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado.

As intervenções propostas utilizam materiais e técnicas que permitem a conservação dos afrescos sem causar alterações no aspecto físico e estético. “Finalmente, poderemos todos contemplar as belíssimas pinturas murais que estão por baixo da tinta cinza e, assim, resgatar a verdadeira beleza desse prédio. Estamos muito felizes com essa retomada das obras de restauro, que recuperarão as pinturas decorativas originais”, comemorou Morganah.

O trabalho de restauração da pintura original do hall de entrada está a cargo da Studio1 Arquitetura. A primeira etapa começou com a decapagem das camadas de tinta sobrepostas e o projeto de consolidação e reconstituição das pinturas originais.

“A contratação da empresa responsável pelo projeto e execução do trabalho se deu, de acordo com a lei, com inexigibilidade de licitação, tendo em vista a reconhecida especialidade e o currículo em obras de restauração de pinturas murais”, explicou o assessor especial de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura do RS, Eduardo Hahn.

