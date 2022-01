Rio Grande do Sul Governo gaúcho publica edital para a concessão de mais de 270 quilômetros de rodovias estaduais

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O edital prevê como critério de julgamento das propostas a menor tarifa de pedágio Foto: Daer/Divulgação O edital prevê como critério de julgamento das propostas a menor tarifa de pedágio. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O edital para a concessão de 271,5 quilômetros de rodovias estaduais do bloco 3 do programa RS Parcerias foi publicado pelo governo gaúcho no Diário Oficial desta segunda-feira (10).

As garantias das propostas deverão ser entregues até 7 de abril, na B3, a Bolsa de Valores brasileira, em São Paulo. O vencedor do certame licitatório será conhecido no leilão previsto para 13 de abril.

O edital prevê como critério de julgamento das propostas a menor tarifa de pedágio a ser ofertada pelas empresas interessadas. O governo também definiu que os empreendedores terão que depositar, previamente à assinatura do contrato, R$ 6,7 milhões por ponto percentual a partir de 1% de deságio. O valor será destinado a uma conta de aporte para garantir a execução dos investimentos previstos em contrato.

O edital contempla investimentos de R$ 3,4 bilhões, cerca de R$ 500 milhões a mais do que o proposto na modelagem apresentada durante o período de consulta pública. Uma das novidades do edital é a construção de dez quilômetros de ciclovias, medida inédita nas concessões de rodovias feitas no País. Está prevista ainda a construção de mais 30 quilômetros de vias marginais que foram sugeridas pelos participantes durante as audiências públicas.

Serão 116,4 quilômetros de duplicações e 59,96 quilômetros de terceiras faixas. Todos os investimentos foram antecipados e deverão ser feitos em um único ciclo, até o sétimo ano da concessão. Na modelagem inicial, as obras poderiam ser feitas em períodos escalonados entre o terceiro ano e o 25º ano.

Localização prevista das praças de pedágio (praças/rodovias/quilômetros):

São Sebastião do Caí, ERS-122, km 4

Flores da Cunha (existente), ERS-122, km 103

Ipê, ERS-122, km 152

Capela de Santana, ERS-240, km 30

Farroupilha, ERS-122, km 45

Carlos Barbosa, ERS-446, km 6

Valores máximos previstos para cada praça de pedágio:

São Sebastião do Caí – R$ 9,95

Flores da Cunha (existente) – R$ 6,94

Ipê – R$ 6,98

Capela de Santana – R$ 7,28

Farroupilha – R$ 8,61

Carlos Barbosa – R$ 7,95

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul