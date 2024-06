Economia Restituição do Imposto de Renda 2024: veja o calendário de pagamentos

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Próximo lote da restituição do Imposto de Renda 2024 será pago em 28 de junho. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024 foi pago no dia 31 de maio, final do prazo para entrega das declarações. Se você não entrou nessa primeira leva e tem direito a receber o dinheiro, há mais quatro lotes nos próximos meses.

Veja o calendário de restituição do IRPF 2024:

* Primeiro lote: 31 de maio, já pago;

* Segundo lote: 28 de junho;

* Terceiro lote: 31 de julho;

* Quarto lote: 30 de agosto;

* Quinto e último lote: 30 de setembro.

1) Até quando pode entregar a declaração do Imposto de Renda 2024?

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda já acabou, mas se você não entregou o documento deve enviá-lo à Receita Federal. Será aplicada uma multa por você não ter entregue o formulário no prazo. E se não enviá-lo mesmo após a data limite, seu CPF ficará irregular, impedindo-o de abrir contas bancárias, fazer empréstimos, tirar passaporte etc.

2) Quem tem direito a Restituição do IRPF 2024?

No primeiro lote, foram contemplados mais de 5 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um valor total de crédito de R$ 9,5 bilhões. De acordo com a Receita, esse foi o maior valor já pago em um lote de restituição do IRPF. O lote inclui também incluiu restituições residuais de exercícios anteriores.

Em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul, foi dada prioridade aos contribuintes que residem no Estado. São 886.260 declarações com imposto a restituir, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

3) Quem tem prioridade na Restituição do Imposto de Renda 2024?

Do montante de R$ 9,5 bilhões a ser restituído, R$ 8.857.175.779,78 referem-se aos contribuintes prioritários:

* 258.877 idosos acima de 80 anos

* 2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos

* 162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

* 1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

* 787.747 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via Pix.

4) Como consultar a Restituição do Imposto de Renda 2024?

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar minha restituição”.

A restituição é depositada na conta bancária informada na declaração enviada pelo contribuinte. Caso o contribuinte não resgate o valor no prazo de um ano, será preciso solicitá-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Restituição do Imposto de Renda 2024: veja o calendário de pagamentos

2024-06-14