Economia Restituição do Imposto de Renda será paga primeiro a quem enviar declaração até 10 de maio

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os contribuintes interessados em receber os valores da restituição no primeiro lote desta temporada do Imposto de Renda precisam ficar atentos: quem enviar a declaração até 10 de maio, tem mais chances de ser contemplado na primeira rodada de pagamentos em 31 de maio, informou a Receita Federal.

Mas essa data vale, primeiramente, aos grupos prioritários. A lista segue a mesma: contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos acima de 60, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Depois das prioridades, as restituições vão ser pagas de acordo com a forma escolhida (declaração pré-preenchida), restituição via Pix e, por fim, a data de envio da declaração. Ou seja: quanto mais cedo entregar, mais cedo o contribuinte pode receber o dinheiro de volta.

A restituição do Imposto de Renda 2023 será paga em cinco lotes até setembro. O prazo para fazer a declaração do IR 2023 começou em 15 de março e vai até 31 de maio, mesmo dia que a Receita Federal vai pagar o primeiro lote de restituição deste ano.

Novidades

Uma das principais novidades em 2023 envolve a restituição do imposto: o contribuinte que optar por receber via Pix – desde que seja o número do CPF – ou fizer a declaração pré-preenchida entra na lista de prioridade para a devolução do dinheiro.

Solicitar a restituição via Pix e fazer a declaração pré-preenchida não é novidade. As duas modalidades estão disponíveis desde 2022 para todos os contribuintes. Assim como o pagamento do Darf, que também pode ser feito via Pix. Mas a pessoa que escolher um dos dois métodos entra na lista de prioridade para receber a restituição pelo simples fato de evitar erros.

Quem não fizer a declaração dentro do prazo pode receber multa mínima de R$ 165,74, variando de 1% a 20% do imposto devido por cada mês de atraso.

Assim como ocorreu em 2022, o contribuinte poderá receber o dinheiro a restituir de imposto via Pix. Assim como fazer o pagamento do Darf, que também poderá ser feito via Pix.

Calendário

O primeiro lote de restituição será pago em 31 de maio; o segundo lote, em 30 de junho; o terceiro, em 31 de julho; o quarto, em 31 de agosto, e o último em 29 de setembro.

Calendário de Restituição do Imposto de Renda 2023

1º lote de restituição – 31 de maio

2º lote – 30 de junho

3º lote – 31 de julho

4º lote – 31 de agosto

5º lote – 29 de setembro

