Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Os candidatos que fizeram as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do ano passado poderão conferir as notas individuais nesta sexta-feira (11). O resultado estará disponível para os inscritos na versão regular e para os que fizeram a reaplicação do exame.

As notas do Enem podem garantir vagas em instituições de ensino superior públicas ou privadas brasileiras e até em universidades fora do País. Em 2021, o número de inscrições no exame foi o mais baixo desde 2005.

O Ministério da Educação já divulgou as datas do Enem 2022. A aplicação das provas nas versões impressa e digital está marcada para os dias 13 e 20 de novembro. Para a população privada de liberdade, as provas serão realizadas nos dias 13 e 14 de dezembro.

