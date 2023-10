Tecnologia Resultados das “big techs” decepcionam, e “magníficas” perdem 386 bilhões de dólares nas bolsas dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Dona do Google perdeu sozinha quase US$ 180 bilhões em valor de mercado após divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023. (Foto: Bloomberg)

As “sete magníficas”, como têm sido chamadas as gigantes de tecnologia americanas que vêm liderando os ganhos no mercado de ações dos EUA neste ano, divulgaram até agora balanços decepcionantes no terceiro trimestre. Com isso, perderam cerca de US$ 386 bilhões em valor de mercado nos últimos dias, o que pode levar a uma correção do índice S&P 500, que reúne os papéis mais negociados em Bolsa nos EUA.

Até agora Alphabet (dona do Google), Microsoft, Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp), Tesla e Amazon já divulgaram seus resultados. E todas estão com ações em queda nesta semana, com exceção da Amazon. A varejista de Jeff Bezos divulgou seu balanço na tarde de quinta-feira e teve as ações com relativa estabilidade na negociação estendida, após o fechamento do pregão.

As outras duas big techs do seleto grupo, Nvidia e Apple, apresentam seus resultados no próximo mês.

O grupo das sete companhias tem chamado a atenção do mercado neste ano, com um frenesi provocado pelos investimentos em inteligência artificial, que já se reflete em seus ganhos. O que está levando o otimismo embora agora é a manutenção dos juros altos nos EUA e as incertezas potencializadas pelo conflito no Oriente Médio.

O S&P já caiu 9,8% desde o seu pico em 2023, perto dos 10% de queda que o mercado caracteriza como uma correção. O índice Nasdaq 100, dominado pelas sete, ainda sobe 31% no ano, o que significa que há muito espaço para o mercado cair.

Só a Alphabet foi responsável por uma perda de quase US$ 180 bilhões em valor de mercado na quarta-feira, depois que sua unidade de nuvem registrou lucro menor do que o esperado. Foi a maior perda de valor de mercado em uma única sessão para a empresa. No início do mês, o valor da Tesla encolheu em US$ 72 bilhões em apenas um dia após seus resultados.

Por enquanto, o único balanço bem recebido entre as sete foi o da Microsoft. A fabricante do Windows subiu e adicionou cerca de US$ 75 bilhões em valor de mercado na quarta-feira (25), depois de divulgar resultados que superaram as expectativas.

Embora não seja considerada uma das “sete magníficas”, a fabricante de processadores Intel também está no radar dos investidores. E, a exemplo da Microsoft, apresentou bons resultados no balanço divulgado na quinta (26). As ações da Intel subiram no pregão estendido após a divulgação dos resultados da Intel com uma previsão de alta nas vendas no quarto trimestre, somando algo entre US$ 14,6 bilhões e US$ 15,6 bilhões. No terceiro trimestre, a empresa registrou receita de US$ 14,2 bilhões.

