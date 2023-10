Tecnologia Tinder vai deixar amigos, parentes e até sua mãe escolherem seu próximo encontro no aplicativo

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ferramenta "Matchmaker" foi lançada nesta semana e está disponível no Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tinder anunciou nesta semana que usuários do app vão poder ter uma ajudinha de um cupido para encontrar o par perfeito na plataforma. A empresa vai permitir que os usuários peçam para amigos e familiares escolherem perfis, dar match com pessoas e recomendar um encontro. A ferramenta já está disponível no Brasil.

Batizado de Tinder Matchmaker, o novo recurso está disponível em 15 países como Estados Unidos, França, México, Espanha e Reino Unido, além do Brasil, e será lançado em todo o mundo “nos próximos meses”, de acordo com a empresa.

Para contar com a ajuda dos “casamenteiros”, os usuários podem compartilhar o link do seu perfil com até quinze amigos ou familiares — essas pessoas selecionadas têm até 24 horas para brincar de cupido e poderão “recomendar perfis para o usuário do Tinder, mas não poderão conversar ou enviar mensagens em seu nome”. Amigos ou parentes escalados para a tarefa não precisam ter uma conta no Tinder.

“Depois que a sessão expirar, os usuários do Tinder terão a oportunidade de analisar os perfis que seus casamenteiros gostarem”, diz o comunicado.

“Há anos, os solteiros pedem a seus amigos que os ajudem a encontrar seu próximo par no Tinder e agora estamos facilitando isso com o Tinder Matchmaker”, escreve Melissa Hobley, diretora de marketing do Tinder, no comunicado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/tinder-vai-deixar-amigos-parentes-e-ate-sua-mae-escolherem-seu-proximo-encontro-no-aplicativo/

Tinder vai deixar amigos, parentes e até sua mãe escolherem seu próximo encontro no aplicativo

2023-10-27