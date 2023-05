Brasil Resultados preliminares do Censo do IBGE devem ser divulgados no dia 28 de junho

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A coleta de dados da pesquisa começou em 1º de agosto de 2022 Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A coleta de dados da pesquisa começou em 1º de agosto de 2022. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) encerrou no domingo (28) a etapa de apuração de dados do Censo Demográfico 2022. Entre as ações finalizadas, está a coleta de informações. O órgão estima que, em 28 de junho, ocorrerá a divulgação dos resultados preliminares da pesquisa nacional.

O plano do IBGE é chegar até o fim de dezembro com cerca de 80% a 90% do censo divulgado. A coleta de dados da pesquisa começou em 1º de agosto de 2022.

Em março deste ano, o IBGE realizou, em 20 Estados, a Ação Nacional de Mobilização com o objetivo de reduzir o percentual de pessoas que não haviam respondido ao Censo em favelas, comunidades, vilas, grotas ou palafitas. A iniciativa teve a parceria da Cufa (Central Única das Favelas) e do Data Favela em seis Estados, onde recebeu o nome de Favela no Mapa.

Em abril, o IBGE promoveu a Ação de Mobilização do Censo em Áreas de Alta Renda. Equipes de recenseadores e servidores do instituto participaram de eventos de conscientização em 18 Estados. O objetivo foi tentar captar o maior número de informações em todos os domicílios que ainda estavam sem resposta.

Outras medidas também foram adotadas junto às administrações de condomínios. A população ainda teve disponível o telefone 137, o Disque-Censo, para agendar uma entrevista com os recenseadores do IBGE.

O Brasil costuma realizar o Censo Demográfico a cada dez anos com o objetivo de oferecer um retrato da população e das condições domiciliares no País.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/resultados-preliminares-do-censo-do-ibge-devem-ser-divulgados-no-dia-28-de-junho/

Resultados preliminares do Censo do IBGE devem ser divulgados no dia 28 de junho

2023-05-29