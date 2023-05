Rio Grande do Sul Entidades médicas convocam os profissionais credenciados ao IPE Saúde para licenciamento por tempo indeterminado

O Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), o Cremers (Conselho Regional de Medicina do RS) e a Amrigs (Associação Médica do RS) convocaram os médicos credenciados ao IPE Saúde (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS) para o licenciamento das suas atividades por tempo indeterminado.

De acordo com o presidente do Simers, Marcos Rovinski, isso significa que os médicos podem suspender o credenciamento junto ao IPE Saúde de forma temporária, sem a obrigação de atender aos usuários do plano e, consequentemente, sem o direito de receber pelo convênio. Com isso, a cobrança das consultas e procedimentos pode ser negociada diretamente com os usuários.

“Essa é a solução encontrada para chamar a atenção do governo sobre a necessidade de reajuste nos honorários médicos, bem como para que nos seja apresentado algo concreto dentro do projeto enviado pelo governo à Assembleia Legislativa, voltado à reestruturação da autarquia”, afirmou Rovinski.

A categoria está em greve desde o dia 10 de abril em todo o Estado, mantendo apenas os atendimentos de urgência e emergência. Os médicos reivindicam a atualização da tabela de honorários praticada pelo IPE Saúde.

Atualmente, o IPE Saúde conta com cerca de 6,5 mil médicos credenciados no Rio Grande do Sul. O convênio é responsável pela assistência médica e hospitalar de quase 1 milhão de servidores estaduais, dependentes e pensionistas.

Proposta de reestruturação

O governo gaúcho protocolou na Assembleia Legislativa, no dia 18 de maio, um projeto para a reestruturação do IPE Saúde. Segundo o Executivo, a medida é necessária para promover o reequilíbrio financeiro e a qualificação dos serviços prestados pelo instituto.

No ano passado, o déficit da autarquia chegou a R$ 440 milhões. Além disso, a dívida com fornecedores referente a contas que excedem o prazo contratual de 60 dias totaliza R$ 250 milhões.

Simulador

O IPE Saúde disponibiliza aos seus usuários uma ferramenta para para calcular os novos valores de contribuição propostos no projeto de reestruturação da autarquia.

Trata-se do Simulador de Contribuição do Plano Principal. Segundo o instituto, a ferramenta visa dar mais transparência e melhorar o poder de decisão dos segurados em relação à nova proposta.

O Simulador de Contribuição pode ser acessado no site do IPE Saúde, na página inicial, ou diretamente pelo link da ferramenta.

