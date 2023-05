Grêmio Grêmio vence o Athletico-PR por 2 a 1 e entra no G-4 do Brasileirão

Vitória foi a segunda consecutiva do Tricolor no campeonato.

Pela primeira vez nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Grêmio emendou duas vitórias consecutivas. Visitando o Athletico-PR na tarde desse sábado (27), o time gaúcho venceu por 2 a 1, com gols de Cuiabano e Bruno Uvini. Agora com 14 pontos, o Tricolor saltou da 10ª para a 4ª colocação na tabela. Tudo pode mudar ao fim desta 8ª rodada, com o resultados dos jogos complementares deste domingo (28).

Em campo, o técnico Renato Portaluppi escalou uma equipe mista e com três zagueiros. A novidade ficou no sistema ofensivo, que contou com Villasanti, Cuiabano, Mila, Vina e Everton Galdino. Outro atleta que esteve entre os titulares foi o goleiro Adriel.

O próximo desafio gremista será o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG). Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.

Jogo

Com um minuto de jogo, o Athletico levou perigo à meta gremista. Vitor Roque recebeu cara a cara com Adriel e buscou o chute por cobertura, mas a bola foi direto para fora. Logo depois, o Tricolor respondeu. Aos dois, o ataque gremista, com Cuiabano e Galdino, tentou chegar, mas a defesa adversária afastou de dentro da pequena área e anulou a tentativa.

Após as primeiras oportunidades, o jogo passou a ficar mais truncado, com muita troca de passes, marcação alta e sem grandes finalizações.

Aos 14’, O Grêmio teve a primeira grande chance. Everton Galdino ajeitou para Vina, na intermediária. O atacante pegou de primeira e quase acertou o ângulo do gol de Bento, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Os adversários assustaram a defesa tricolor aos 23’. Gustavo Martins tentou afastar uma bola aérea, mas a bola bateu em Erick e quase encobriu Adriel.

A equipe de Renato Portaluppi pouco chegava ao ataque, mas quando encontrava uma brecha, levava muito perigo. Com 27’, Villasanti, pela direita, deu passe rasteiro para Cuiabano, que estava na marca do pênalti, livre, e chutou direto. A bola passou perto da trave.

O ponteiro chegava aos 30’, quando Cuiabano aproveitou a oportunidade e deixou sua marca. Depois de uma bela jogada, Galdino driblou os defensores na entrada da grande área e serviu o camisa 54, que, de frente para o gol, chutou firme e balançou as redes.

Porém, três minutos depois, o Athletico chegou com perigo e empatou a partida. Vitor Bueno acionou Vitor Roque, que, pela direita, deu um toque na bola e tirou Adriel da jogada.

O Grêmio seguiu em cima. Aos 38’, Reinaldo cobrou escanteio rasteiro e encontrou, mais uma vez, Cuiabano, que chutou forte, mas Bento pegou firme.

Só dava Grêmio nos minutos finais. Com 45’ Vina encontrou Galdino, pela direita. O atacante avançou para dentro da área, mas, na hora do chute, foi bloqueado pela defesa. Já aos 47’, Reinaldo cobrou lateral na área e Gustavo Martins cabeceou forte, para grande defesa de Bento.

O Tricolor voltou para o segundo tempo sem modificações. Assim como na primeira etapa, a equipe gremista levou um susto no primeiro minuto. Canobbio chutou rasteiro, pela direita, mas a bola foi direto para fora.

Não demorou muito para o Grêmio voltar a se impor no ataque e, na primeira chegada, marcou. Aos três, Reinaldo cobrou escanteio na cabeça de Bruno Uvini, que balançou as redes.

Atrás no placar, o Athletico passou a buscar mais o gol, mas a defesa da equipe do técnico Renato Portaluppi afastava ou Adriel estava lá salvar com tranquilidade.

Era o Grêmio que seguia tendo as melhores oportunidades. Com 14’ jogados, Gustavo Martins assustou os adversários. No lance, Reinaldo cobrou escanteio, o zagueiro cabeceou e a bola desviou, fazendo Bento defender. Um minuto depois, Everton Galdino finalizou da entrada da grande área, mas a tentativa subiu demais.

O ponteiro passava dos 27’, quando o comandante gremista realizou as primeiras trocas. Diogo Barbosa e João Pedro entraram nas vagas de Cuiabano e Fabio.

A partir dos 30’, a partida passou a ficar mais tensa, com o Athletico buscando pressionar. Não demorou muito para Renato Portaluppi realizar mais duas modificações. Aos 33’, Mila e Vina saíram para as entradas de Lucas Silva e André Henrique.

Logo depois, Adriel realizou uma grande defesa. No rebote de um escanteio, Canobbio chutou forte, de fora da área, mas o arqueiro tricolor estava lá para espalmar.

Ficha técnica

— Athletico-PR: Bento; Madson (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno Fernando (Cuello); Erick, Christian (Alex Santana), Vitor Bueno (Willian); Canobbio, Pablo (Terans) e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

— Grêmio: Adriel; Fabio (João Pedro), Gustavo Martins, Bruno Alves, Bruno Uvini; Reinaldo, Villasanti, Mila (Lucas Silva); Cuiabano (Diogo Barbosa), Everton Galdino (Nathan Fernandes) e Vina (André). Técnico: Renato Portaluppi.

— Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF). Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG).

