Saúde Retenção de líquidos: veja como diminuir o inchaço

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

A baixa ingestão de água também é uma vilã quando o assunto é inchaço. (Foto: Reprodução)

Sensação de pernas pesadas, abdômen inchado, pés marcados pelo sapato ao final do dia – esses, são alguns dos sintomas do edema, termo médico que se refere à retenção de líquidos do organismo e pode afetar o bem-estar de homens e mulheres.

De acordo com a nutricionista Renata Guirau, quando não relacionado à alguma doença, a principal causa do inchaço corporal está no excesso de sódio, açúcar e bebidas alcóolicas.

“Quando há o abuso de sal e açúcar na rotina alimentar, nosso organismo precisa de mais líquidos para fazer a metabolização desses nutrientes e, consequentemente, reter uma maior quantidade de água. O mesmo acontece quando ingerimos muito álcool”, explica Renata.

A baixa ingestão de água também é uma vilã quando o assunto é inchaço. A nutricionista explica que, quando a hidratação não está em dia, o corpo aumenta a produção de um hormônio com ação antidiurética.

“Outro ponto, é que o calor também favorece que a retenção ocorra com mais facilidade, fazendo com que tenhamos que tomar mais cuidados em relação a isso nos dias mais quentes”, complementa a profissional. Para evitar o problema, a especialista orienta ingerir água de maneira distribuída ao longo do dia, podendo intercalar – mas não substituir – com outras opções, como água de coco, smoothies e chás diuréticos. Os vegetais também são boas escolhas para incluir no cardápio para desinchar, pois estimulam que o líquido acumulado seja drenado com mais facilidade. Para completar, Renata também sugere uma boa rotina de atividades físicas para estimular a circulação sanguínea e três opções de receitas de bebidas refrescantes e práticas para acrescentar à rotina: Smoothie de abacaxi com hortelã 200mL de água de coco; 1 caneca de abacaxi picado congelado; 2 colheres de sopa de hortelã picada. Preparo: 1) Bater tudo com ajuda de um mixer e sirva em seguida; 2) Se desejar, bata com algumas pedras de gelo. Suco de pepino com água de coco 400mL de água de coco; ¼ de pepino médio picado. Preparo: 1) Bata tudo no liquidificador e sirva gelado. Suchá cítrico 1 colher de sopa de folhas de alecrim; 180mL de água quente. Preparo: 1) Faça infusão por 10 minutos; 2) Em seguida, bata com 1 laranja sem casca e suco de 1 limão; 3) Se desejar, pode bater com pedras de gelo; 4) Sirva gelado.

