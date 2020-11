Porto Alegre Retomada das aulas na educação básica é concluída em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

As atividades nas salas de aula haviam sido suspensas em março por causa do coronavírus Foto: Agência Brasil As atividades nas salas de aula haviam sido suspensas em março por causa do coronavírus. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A prefeitura de Porto Alegre autorizou o retorno das aulas presenciais dos ensinos fundamental 2 e médio (1º e 2º anos) nas escolas públicas e privadas a partir desta terça-feira (03). Com isso, a retomada das aulas na educação básica foi concluída na Capital.

As atividades nas salas de aula haviam sido suspensas em março por causa do coronavírus. Em 28 de setembro, recomeçou a oferta de alimentação para a educação infantil, seguida por aulas a partir do dia 5 de outubro no mesmo nível, no 3º ano do ensino médio, profissionalizante e EJA (exceto nas unidades municipais).

Na sequência, dia 13, foi retomada a alimentação em todas as outras escolas e atividades de apoio. O fundamental 1, especial e EJA (municipal) foram autorizados para o retorno no dia 19 de outubro.

