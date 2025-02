Porto Alegre Retomada de voo direto a Lisboa traz jornalistas portugueses ao RS para a divulgação de rotas turísticas do Estado

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

A retomada dos voos entre Porto Alegre e Lisboa está prevista para 1º de abril Foto: Divulgação A retomada dos voos entre Porto Alegre e Lisboa está prevista para 1º de abril. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Setur (Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul) irá a Portugal neste mês, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), para ajustar detalhes sobre a retomada dos voos entre Porto Alegre e a capital portuguesa, prevista para 1º de abril, e fechar os últimos detalhes da vinda de jornalistas portugueses – os editores-chefe do jornal O Público e da revista Volta ao Mundo – ao Estado no primeiro voo da TAP que chegará à Capital gaúcha.

No mesmo voo, desembarcarão em Porto Alegre também outros membros da comitiva portuguesa, como o CEO da TAP, Luís Rodrigues. A estratégia faz parte do objetivo da pasta de divulgar os destinos turísticos do RS para visitantes de outros países.

Os profissionais da imprensa portuguesa devem ficar no Estado durante uma semana. Eles conhecerão, por meio de um roteiro construído pela Setur, destinos turísticos com características diferentes que atendem expectativas de visitantes de diferentes perfis. Além da Serra Gaúcha, já consolidada internacionalmente, a pasta quer divulgar regiões menos exploradas, como o Vale do Taquari, com forte presença do turismo religioso, e o Pampa Gaúcho, marcado pelo tradicionalismo.

“Estamos empenhados em fortalecer a presença do Rio Grande do Sul no cenário turístico internacional. A participação na BTL e a vinda de jornalistas portugueses são passos estratégicos para divulgar nossos destinos únicos. A reabertura da ligação direta entre Portugal e o Estado reforça ainda a importância dessa conexão para o turismo e a economia do nosso Estado”, enfatizou o secretário Ronaldo Santini.

Retomada

Conforme análise do Observatório do Turismo, com base em dados da plataforma ForwardKeys, a venda de passagens entre Lisboa e Porto Alegre cresceu 7% desde que a retomada do voo direto entre as duas capitais foi disponibilizada para compra a de bilhetes, em dezembro de 2024 até o dia 13 de fevereiro deste ano. O período comparado é o mesmo entre 2023 e 2024. Esse aumento reflete o potencial de crescimento do fluxo turístico entre o Rio Grande do Sul e Portugal.

Além da ligação direta com o país lusitano e outras já em vigor, como Santiago (Chile) e Lima (Peru), o aeroporto Salgado Filho também terá voos diretos para outros destinos, como Buenos Aires (a partir de março) e Bariloche (durante a temporada de inverno). A projeção é de que a chegada de turistas internacionais ao Salgado Filho cresça 79% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado.

