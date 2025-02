Brasil Rapper Oruam é solto no Rio de Janeiro e diz que amigo foragido da Justiça não é traficante

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Cantor (foto) assinou um termo circunstanciado e, na saída, disse aos jornalistas que a bala usada no vídeo era "de borracha" Foto: Reprodução de TV (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O rapper Oruam foi solto por volta das 10h40min desta quarta-feira (26), após ser levado para a delegacia no Rio de Janeiro por abrigar em sua casa um foragido da Justiça. O cantor assinou um termo circunstanciado e, na saída, disse aos jornalistas que o amigo Yuri, preso em sua casa, “não é traficante” e que a bala usada no vídeo era “de borracha”.

“Ele não é traficante. Ele é uma pessoa normal e é meu amigo. Eu não sabia que ele estava foragido. Naquele dia, era bala de borracha”, disse Oruam, que completou: “Vou voltar tranquilo para casa. O meu álbum está bombando e está do jeito que eu queria”, finalizou.

O artista era alvo de buscas, mas policiais encontraram na mansão dele, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por organização criminosa. Com ele havia uma pistola 9 mm com kit-rajada e munição. De acordo com Yuri, eles se conhecem desde os 4 anos de idade.

Oruam é filho de Marcinho VP, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo MP (Ministério Público) como um dos chefes do Comando Vermelho. O rapper tem uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

O delegado Moysés Santana Gomes, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, afirmou que Yuri tinha chegado à residência de Oruam na noite desta terça-feira (25) para jogar videogame. O rapper não quis prestar depoimento e disse que só falará em juízo.

Preso por manobras arriscadas

A detenção desta quarta-feira não tem relação com o episódio da semana passada, quando Oruam foi preso após fazer manobras arriscadas na Barra da Tijuca.

O artista era investigado por ter atirado a esmo em um condomínio em SP no fim do ano passado e foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, “após ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas”, segundo a polícia.

Como Yuri estava na mansão, Oruam foi enquadrado por favorecimento pessoal — ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades. Oruam e Yuri foram levados para a Cidade da Polícia.

