Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Nova infraestrutura na orla do Guaíba deve ser concluída em outubro. (Foto: Sergio Louruz/PMPA)

Após a paralisação de atividades por causa das pandemia de coronavírus, foram retomadas nesta semana as obras de qualificação da área onde funcionava o antigo bar Timbuka (demolido em 2008), na orla da Vila Assunção, Zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a prefeitura, já a partir de outubro a população passará a contar no local com mais um espaço público às margens do Guaíba.

Com mais de 30% das obras já executadas, o tradicional ponto de passeio e prática de esportes está recebendo arquibancadas em concreto, três novas escadas, 30 bancos, oito lixeiras e área de estar com aparelhos de ginástica. piso em concreto nos passeios, novo guarda-corpo, grama e recuperação da alvenaria de granito.

A questão da acessibilidade também foi contemplada: a estrutura prevê, ainda, duas rampas de acessibilidade e quase 500 metros quadrados de piso podotátil para facilitar o acesso de pessoas com deficiência visual. O custo total é estimados em R$ 415 mil, provenientes de TCAP (Termo de Conversão de Área Pública) firmado com a empresa R. Correa Engenharia, em permuta por empreendimento na avenida Otto Niemeyer, bairro Cavalhada.

O termo, no valor total de R$ 828 mil, também inclui as obras – já entregues – de uma sala de raios-X do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (bairro Independência), reforma geral e ampliação do prédio da futura sede do Conselho Tutelar da Microrregião 2, no bairro Sarandi (em andamento) e melhorias na Praça João Bergmann (que serão executadas após o término da orla da Assunção).

Iniciadas em fevereiro, com previsão inicial de término em abril, as intervenções acabaram suspensas no final de março por conta dos limites e das dificuldades impostas pela pandemia. Em razão do quadro de indefinições, a R. Correa Engenharia solicitou dilatação do prazo de entrega para o final do ano, com retomada a partir de setembro.

Por ser possível já se ter uma visão mais clara do cenário e para que as etapas já realizadas não venham a sofrer maiores impactos devido ao período de interrupção, bem como para evitar mais transtornos aos usuários do local, a empresa readequou alguns fluxos internos e informou ter condições para retomar os trabalhos.

(Marcello Campos)

