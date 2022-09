Grêmio Retornando após 285 dias, Jhonata Robert ganha atenção especial no Grêmio

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Depois da reestreia entre os profissionais, meia foi um dos jogadores deslocados para o time de transição na disputa da Copa FGF Foto: Lucas Uebel/Grêmio Depois da reestreia entre os profissionais, meia foi um dos jogadores deslocados para o time de transição na disputa da Copa FGF. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além dos três pontos que devolveram a tranquilidade e a paz ao Grêmio, a vitória sobre o Sport trouxe outra boa notícia. Jhonata Robert voltou a jogar nove meses depois e passa a ser alternativa para o Tricolor. Inclusive, tem recebido atenção especial da comissão técnica de Renato Portaluppi.

Nesta quinta-feira (22), o jovem foi um dos 10 jogadores deslocados para o time de transição na disputa da Copa FGF. O auxiliar Alexandre Mendes esteve presente na vitória por 8 a 1 sobre o 12 Horas e inclusive passou um recado específico para Robert e Leonardo Gomes.

O meia-atacante estava se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Entrou na vitória por 3 a 0 pela primeira vez em 2022, celebrou o retorno e foi elogiado pelo treinador.

Lesão em janeiro

A lesão ocorreu em um treino no dia 15 de janeiro, com posterior cirurgia. A última vez que tinha participado de uma partida oficial foi na 38ª rodada do Brasileirão do ano passado, no jogo que decretou a queda, apesar da vitória por 4 a 3 no Atlético-MG.

Renato Portaluppi rasgou elogios ao jogador. Durante a entrevista coletiva falou como pensou no aproveitamento do atleta. No vestiário, Jhonata Robert se emocionou e pediu a palavra para agradecer e falar sobre o momento que passou.

– A felicidade dele é a nossa. Estava estampada no rosto dele, bastante emocionado. Todos aqui ficamos felizes com a volta dele. Falei com o presidente, ele é diferenciado, infelizmente teve essa lesão, mas voltou. Não sentiu nada. Vamos soltando aos poucos. Tenho certeza que é um jogador promissor que vai ajudar o clube – contou o técnico.

Retorno

A noite de terça-feira, 20 de setembro, portanto, foi um marco para o meia-atacante. No dia anterior a lista de relacionados já havia surpreendido com a presença do atleta, pois foi a primeira vez que isso aconteceu no ano.

Quando o Tricolor já vencia por 3 a 0 e a partida estava praticamente liquidada, aos 34 minutos Renato chamou Jhonata. Ele ingressou no lugar de Guilherme, aberto pela esquerda. Após o apito final, o atleta de 22 anos comemorou o retorno e agradeceu aos profissionais do departamento médico.

Apesar do pouco tempo em campo, Jhonata Robert mostrou que pode ser útil para o Grêmio. Talvez não consiga ser tão efetivo ainda nesta Série B, mas é uma das joias do clube. Aos 45 minutos, Diego Souza cruzou na área, mas o jovem não se entendeu com Elkeson e o centroavante finalizou por cima

– Agradecer a fisioterapia do Grêmio, que se dedicou. Fico muito feliz de ter voltado, ainda mais com vitória. Faltou comunicação ali com o Elkeson, mas se Deus quiser vai sair (gol) no próximo jogo – disse o jogador.

