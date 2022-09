Porto Alegre Lançada a agenda cultural do Sixteen Station Pub em 2022

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Além dos shows, o pub de rock abre espaço para eventos privados, festas empresariais, aniversários e comemorações de final de ano Foto: Divulgação Além dos shows, o pub de rock abre espaço para eventos privados, festas empresariais, aniversários e comemorações de final de ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com uma programação inovadora, o Sixteen Station Pub amplia sua agenda cultural de shows em setembro, outubro e novembro de 2022. O projeto tem o objetivo de promover a cultura do rock, oportunizando shows e tributos a grandes bandas internacionais e homenageando, igualmente, ícones do cenário musical nacional.

Ao todo, são 22 atividades, que iniciam no dia 22 de setembro e se estendem até o dia 02 de novembro. As atrações acontecem no palco do Sixteen Station, localizado na Av. Benjamin Constant, 747, bairro São João, em Porto Alegre (RS). Além da Workstation, que é a banda oficial da casa, também participam da ação artistas de outros grupos.



Entre os destaques da agenda cultural do Sixteen Station está a apresentação que ocorre dia 29 de setembro, um Tributo Rolling Stones com a Banda Rola Stones. Em outubro, no dia 06, um tributo especial aos irlandeses do U2 apresentado pela banda Workstation. E no dia 21 de outubro, chama o ‘Síndico’, um tributo a Tim Maia, com a apresentação de Vagnotreta. A agenda completa está à disposição pelo Instagram @sixteenstation.

Eventos Corporativos e Sociais no Sixteen Station

Além das atividades da agenda cultural, o Sixteen Station traz outra novidade. Está de portas abertas para acolher demandas como confraternizações, casamentos, formaturas, aniversários e outros eventos sociais. Essa iniciativa se estende, igualmente, para ações corporativas e eventos empresariais. A idéia é que o Sixteen Station seja a sua escolha para confraternizar com colegas de trabalho, na revelação do amigo secreto ou o happy hour de final de ano. Mais informações sobre as condições especiais através do Whatsapp (51) 99797-2375.

A casa conta com uma profissional com expertise de mercado no setor de shows e eventos para realizar esse atendimento às empresas, de forma personalizada. “Vale destacar que, se sua empresa conta com algum tipo de atividade cultural, o palco do Sixteen Station também está disponível para acolhê-las.

O objetivo é que as empresas tragam para nós suas ideias e juntos buscamos viabilizá-las. O propósito é unir cultura, diversão e entretenimento. Com o melhor que a música, a arte e a boa gastronomia podem oportunizar”, adianta a empresária e produtora cultural Gabrielle Crivelli Fraga.

Quem quiser conhecer e saber mais, visite o Instagram @sixteenstation.

Serviço:

Agenda Cultural Setembro, Outubro e Novembro de 2022 no Sixteen Station – Teu Pub Favorito*:

Setembro 2022

23/09 – Sexta Especial com Show de Gaby Ferreira e Polainas

24/09 – Sexta Clássica com a Banda Workstation

29/09 – Tributo Rolling Stones com a Banda Rola Stones

30/09 – Sexta Clássica com a Banda Workstation

Outubro 2022

01/10 – Rock Party com a Banda Workstation

06/10 – Tributo U2 com a Banda Workstation

07/10 – Sexta Clássica com a Banda Workstation

08/10 – Rock Party com a Banda Workstation

11/10 – Oktoberfest do Sixteen com a Banda Workstation

13/10 – Banda Choice Show

14/10 – Sexta Clássica com a Banda Workstation

15/10 – Rock Party com a Banda Workstation

20/10 – Banda Love Cats

21/10 – Sexta Especial Banda 7 Up

22/10 – Rock Party com a Banda Workstation

26/10 – Especial Tim Maia – Vagnotreta

27/10 – Yustedes y Inchauspe

28/10 – Sexta Clássica com a Banda Workstation

29/10 – Rock Party com a Banda Workstation

Novembro 2022

01/10 – Show especial pré-feriado com a Banda Workstation

02/11 – Evento Matinê Karaoke com banda no palco do Sixteen

*Agenda sujeita a alterações.

