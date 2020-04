Notas Brasil Réu acusado por roubo de ouro em Guarulhos vai para prisão domiciliar

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

​Em razão de um câncer avançado e do risco mais alto de contágio pelo novo coronavírus, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior concedeu habeas corpus para colocar em prisão domiciliar um dos acusados pelo roubo de 718 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos (SP), em julho de 2019. Ele está em prisão preventiva desde novembro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil