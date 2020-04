Notas Brasil Bovespa fecha em alta

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira (27), acompanhando o clima de maior otimismo no externo em relação à flexibilização das medidas de combate ao coronavírus e após comentários do presidente Jair Bolsonaro sobre sua relação com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Ibovespa subiu 3,86%, aos 78.238 pontos.

