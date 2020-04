Notas Brasil Dólar fecha quase estável, mas bate novo recorde

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

A alta do dólar até ameaçou uma trégua nesta segunda-feira (27), após comentários do presidente Jair Bolsonaro sobre sua relação com o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas não durou muito. A moeda fechou quase estável – ainda assim, voltou a bater recorde nominal de cotação. A moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$ 5,6581, em alta de 0,01%.

