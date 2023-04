Polícia Réu que matou homem por engano, com bombom envenenado, é condenado a 20 anos de prisão no interior do RS

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

A intenção do assassino era matar a sua ex-namorada, segundo o Ministério Público Foto: Polícia Civil/Divulgação A intenção do assassino era matar a sua ex-namorada, segundo o Ministério Público. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

O Tribunal do Júri condenou um réu de 43 anos a 20 anos de prisão por matar por engano, com um bombom envenenado, um homem de 42 anos em Viadutos, no Norte do Rio Grande do Sul. O crime ocorreu em agosto de 2014.

Segundo o MP (Ministério Público), o réu, com a intenção de assassinar a sua ex-namorada, abriu uma embalagem de bombons e inseriu a substância tóxica carbofurano-fenol nos chocolates. Em seguida, recolocou os bombons na caixa original e enviou por Sedex para a ex-namorada, utilizando como remetente um nome fictício.

A correspondência foi retirada pelo irmão da mulher, que comeu um dos bombons e ofereceu os demais para um colega de trabalho e um cliente de uma oficina. Logo após ingerir um dos doces, o eletricista mecânico Álvaro Antônio Duarte começou a passar mal e buscou atendimento médico no hospital de Viadutos. Depois, foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Erechim, onde morreu.

O irmão da ex-namorada do assassino e mais uma pessoa foram hospitalizados, mas sobreviveram.

Conforme o MP, a intenção do réu era matar a ex-namorada por não aceitar o término do relacionamento. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado. O julgamento ocorreu na quarta-feira (19), em Gaurama.

