Mundo Reunião sobre acordo nuclear entre EUA e Rússia é adiada

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Renovado pea última vez em janeiro de 2021, já sob o governo de Joe Biden, o acordo foi assinado pela primeira vez em 2010

A reunião das delegações da Rússia e dos Estados para debater a aplicação do tratado nuclear New Start, marcada inicialmente no Cairo entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro, foi adiada. A informação foi anunciada nesta segunda-feira (28) pelo Ministério das Relações Exteriores de Moscou. Uma nova data para as negociações ainda não foi remarcada.

Mais cedo, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse à CNN que Moscou vai “propor novas datas”, mas o governo americano “está pronto para reagendar o mais rápido possível”.

Renovado pela última vez em janeiro de 2021, já sob o governo de Joe Biden, o acordo foi assinado pela primeira vez em 2010 e é o único pacto grande do tipo ainda em vigor entre as duas nações.

Entre os principais pontos do tratado, está a limitação na quantidade de armas nucleares que cada uma das nações têm. Em agosto deste ano, a Rússia suspendeu as inspeções técnicas norte-americanas em suas plantas por conta da guerra na Ucrânia e das sanções impostas pelos EUA ao país pela invasão ao território ucraniano.

