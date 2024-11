Porto Alegre Réveillon 2025 de Porto Alegre será no Parque Harmonia

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Prefeitura e GAM3 apresentaram os detalhes da festa nesta quarta-feira em evento na Estância da Harmonia Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeitura e GAM3 apresentaram os detalhes da festa nesta quarta-feira em evento na Estância da Harmonia Foto: Alex Rocha/PMPA

A festa do Réveillon 2025 irá acontecer no Parque Harmonia, totalmente gratuita e com diversas atrações musicais. A Prefeitura de Porto Alegre e a concessionária GAM3 Parks detalharam o evento nesta quarta-feira (27), em lançamento realizado no piquete Estância da Harmonia, com as presenças do prefeito Sebastião Melo, gestores municipais e autoridades.

“O espaço público deve ser usado com responsabilidade, mas também com liberdade. Porto Alegre está mais forte depois da catástrofe climática e é hora de celebrarmos juntos este recomeço da vida da nossa cidade. Queremos fazer um réveillon da paz, da família, da boa convivência, para que seja uma grande e inesquecível festa da virada na Capital”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A cantora Luana Prado, fenômeno do sertanejo, é uma das grandes atrações da festa da virada, que terá, ainda, os grupos Papas da Língua e SPC – Só Pra Contrariar; a Escola de Samba do Estado Maior da Restinga; os DJs Viny e Capu; e representantes da música tradicionalista, com apresentações de Luiza Barbosa e do grupo Alma Gaudéria.

“Teremos artistas da cidade e nacionais que mesclam e representam a nossa cultura, tudo para fomentar o turismo e o empreendedorismo local. A energia e a força do nosso povo será a virada de chave que mostraremos a todos na nossa cidade, com o pôr do sol que é nosso cartão-postal”, afirma Liliana Cardoso, secretária municipal de Cultura e Economia Criativa.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Tavares, destaca que a cidade está retomando a rotina econômica após o episódio climático de maio. “Passamos por um 2024 bastante difícil para o turismo porto-alegrense com a enchente e, logo nós, que tínhamos vindo de um 2023 tão positivo com a hotelaria atingindo metas e restaurantes com recordes. Agora, a retomada está cada vez mais real. Começaremos 2025 colocando Porto Alegre como pujante e receptiva aos turistas”, ressalta Júlia.

Parque Harmonia

Com entrada gratuita, o público poderá acessar o local a partir de 19h do dia 31 de dezembro. Será permitido levar bebidas, limitando apenas o acesso de copos e garrafas de vidro (exceto espumantes). Haverá food trucks disponíveis no evento, além de restaurantes do perímetro que estarão abertos durante o período de ceia.

“O parque está preparado para receber uma estrutura pensada para um grande público. Será um evento destinado a toda a família, gratuito e para comemorarmos juntos”, destaca Carla Deboni, diretora da Gam3 Parks.

Na virada do ano, um show de fogos irá iluminar o céu de Porto Alegre por oito minutos, a partir de duas balsas, no Guaíba, e também acima do palco do evento.

Segurança e apoio

Haverá ambulâncias e um posto médico no local. O esquema de segurança contará com órgãos como Brigada Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil, além da Diretoria Geral de Fiscalização da Secretaria Municipal de Seguranças.

Ao fim da festa, o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) será encarregado da limpeza das avenidas e ruas circundantes, enquanto a concessionária GAM3 Parks assumirá a responsabilidade da manutenção do parque.

Público

A expectativa é de receber 150 mil pessoas, superando o Réveillon 2023/2024, que registrou 100 mil espectadores. Informações sobre o réveillon serão postadas no perfil @reveillonportoalegre.

