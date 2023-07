Acontece Revelado o cartaz oficial da Festa da Uva 2024

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Encontro para apresentação da peça foi realizado no largo do Centro Administrativo da Prefeitura de Caxias do Sul Foto: Divulgação Encontro para apresentação da peça foi realizado no largo do Centro Administrativo da Prefeitura de Caxias do Sul (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A convite da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva 2024, representantes da organização, autoridades, embaixatrizes, imprensa e comunidade em geral participaram do lançamento oficial do cartaz da próxima edição da Festa, no Largo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS) nesta segunda-feira (24).

Na ocasião, foi revelada a identidade visual do evento com explanação sobre a criação, também sendo apresentada uma versão de aproximadamente cinco metros de altura do cartaz, que em um primeiro momento se mantém nas dependências da Prefeitura mas, até o final da Festa, passará por diversos locais importantes e de destaque do município. Ainda, os integrantes do grupo Girotondo, de música italiana, animaram a cerimônia.

A agência responsável pela criação do material é a Intervene Publicidade e Propaganda. De acordo com o sócio diretor, Daian Henrique Longhi, o cartaz promove uma experiência única e envolvente, sendo um tributo à grandiosidade da Festa da Uva. São cinco variações da peça que, ao fundo, apresentam delicadas imagens em marca d’água ilustrando a história da cidade.

Entre os elementos visuais que se destacam está o brasão que, adornado em tons de dourado, simboliza a força e a elegância das coroas que homenageiam rainha e princesas. Ladeando esse símbolo, encontram-se dois cachos de uvas representando a essência da festa, a abundância e a força da agroindústria de Caxias do Sul.

Eles também remetem à tradição vitivinícola que permeia as raízes locais, à terra fértil e à festividade que une comunidades em torno da fruta, símbolo de prosperidade. Ainda, há a engrenagem na base do brasão, evocando a grandeza e a força de uma região que se transformou em um polo industrial. Ela simboliza o progresso, o trabalho árduo e a determinação dos povos de diferentes nações que construíram uma comunidade vibrante e próspera.

Segundo Cristina Nora Calcagnotto, Diretora de Cultura e de Desfiles, a peça comunica a alegria da colheita da uva, ilustrando que a festa é para todos: o caxiense e o visitante. “Retrata quem somos e o que fazemos por aqui. Somos um povo acolhedor, temos gastronomia farta, belíssimos lugares e grandes histórias. A festa é comunitária, feita por muitas mãos e com muito entusiasmo, arte e cultura”, resume.

Para o presidente da Festa da Uva 2024, Fernando Bertotto, o cartaz é o principal elemento da campanha de marketing e da comunicação da Festa da Uva de maneira geral. “Ele é um convite para celebrar esse evento que une tradição, inovação, paixão e muita história, com toda a alegria contagiante que envolve sua realização”, celebra Bertotto.

Diversos cartazes foram distribuídos à comunidade durante a cerimônia e, ao longo dos próximos meses, poderão ser encontrados em estabelecimentos comerciais, agências de viagem, entre outros, em toda a cidade. Ainda, também estarão disponíveis em versão digital, para serem divulgados em mídias on-line.

