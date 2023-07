Acontece Benjamin Osteria Moderna, comandada pelo chef Bruno Hoffmann, abre as portas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O cardápio une o clássico e o contemporâneo em diferentes combinações. Foto: Douglas Minuzzo Foto: Douglas Minuzzo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para além da excepcional cozinha italiana, o novo Benjamin Osteria Moderna promete fisgar pelo serviço impecável e tratamento afetuoso. Com abertura oficial no dia 27 de julho, no térreo do Edifício JBZ em Porto Alegre, o restaurante é uma homenagem a João Benjamin Zaffari, pelos filhos Bruno, Mauro e Fernanda. Nasce, portanto, uma osteria com cozinha italiana afetiva, disposta a se tornar referência no segmento e conquistar os paladares mais exigentes.

Além de clássicos revisitados, como o Cacio e Pepe (R$ 75) e o All’Amatriciana (R$ 72), o menu criado pelo chef Bruno Hoffmann – ex Caos Brasillis (SP), com passagem no estrelado Michelin Al Castello di Alessandro Boglione (Itália) e um dos integrantes da segunda temporada do reality “Mestre do Sabor” –, também traz pratos fora do óbvio.

Um exemplo? Comece com a Picanha Tonnata (R$ 42), que além da carne defumada leva uma focaccia tostada da casa, salsa tonnata, alcaparra frita e picles de cebola no balsâmico. Outra combinação surpreendente é o Plin de Costelão (R$ 84), uma massa típica da região do Piemonte, apresentada com o recheio da tradicional costela defumada gaúcha. “Este prato é o meu xodó, porque imprime exatamente o conceito da casa: uma combinação entre técnicas típicas italianas e tradições regionais do Rio Grande do Sul”, conta Hoffmann.

Para arrematar a experiência, quatro deliciosas sobremesas compõem a carta, com destaque para o Tiramisú (R$ 36) e o sagu (R$ 34), feito de uvas brancas, sorbet de uva tinta e creme zabaione. Drinques clássicos e autorais, além de uma seleção de vinhos com forte influência de rótulos italianos e brasileiros, completam o menu.

Arquitetura minuciosa

O projeto arquitetônico também é digno de destaque. Primeiro projeto comercial do Rio Grande do Sul assinado pelo renomado Sig Bergamin e realizado pela Belmondo, empresa de investimentos dos irmãos Zaniol Zaffari, o espaço conta com 90 lugares divididos entre um elegante salão, um bar com balcão e um espaço VIP reservado. Das peças de design exclusivas à identidade visual, tudo foi pensado no detalhe para garantir uma experiência agradável a quem visitar a casa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/benjamin-osteria-moderna-comandada-pelo-chef-bruno-hoffmann-abre-as-portas-em-porto-alegre/

Benjamin Osteria Moderna, comandada pelo chef Bruno Hoffmann, abre as portas em Porto Alegre

2023-07-24