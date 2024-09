Política Revisão de gastos públicos será o foco da área econômica do governo em 2025

O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que a agenda de revisão de gastos públicos será o foco da área econômica do governo em 2025.

Até o momento, nesse campo, a equipe econômica tem atuado principalmente na revisão dos cadastros do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e do auxílio-doença, entre outros. O objetivo é limitar o pagamento dos benefícios a quem tem direito, diminuindo as fraudes.

Segundo o secretário do Tesouro, a partir de 2025 o governo atuará em uma revisão estrutural de despesas, ou seja, em propostas mais efetivas para conter o crescimento dos gastos.

“Nós já anunciamos que começamos um trabalho de olhar para o lado da despesa, para essa qualidade do gasto, que vai ser o foco da agenda de 2025”, afirmou o secretário do Tesouro.

Ele reconheceu as críticas do mercado financeiro de que pouco foi feito em termos de reformas estruturantes das despesas, mas reafirmou que elas estão na pauta da equipe econômica. Entretanto, não quis antecipá-las.

“Todas as medidas, elas virão no seu tempo. Então, nós temos um plano de voo, que ele está se mostrando bastante consistente com o que nós planejamos”, declarou o secretário do Tesouro.

