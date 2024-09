Economia Mercado financeiro passa a prever alta dos juros no Brasil

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A projeção consta no Boletim Focus, divulgado pelo BC Foto: Divulgação A projeção consta no Boletim Focus, divulgado pelo BC. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado financeiro passou a projetar um aumento da taxa básica de juros no Brasil na próxima semana. A previsão dos economistas é de que a Selic, fixada pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, aumente dos atuais 10,50% para 10,75% ao ano, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (9) pelo Banco Central.

Para o fim deste ano, a expectativa é de que a Selic fique em 11,25% ao ano. A projeção do mercado de que a taxa de juros começará a subir veio após o próprio Banco Central ter avisado que pode começar a elevar a Selic “se julgar apropriado”.

O objetivo da instituição seria conter o crescimento da inflação, cujas estimativas também estão em alta e se distanciando cada vez mais das metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

Para este ano, a expectativa de inflação apontada pelo mercado financeiro avançou pela oitava semana seguida, passando de 4,26% para 4,30%. Em 2024, a meta central de inflação é de 3% e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5%.

Para 2025, a estimativa de inflação permaneceu em 3,92%. No ano que vem, a meta central é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%.

Para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2024, a projeção do mercado subiu de 2,46% para 2,68%. Já para 2025, a previsão de alta do PIB recuou de 1,85% para 1,90%.

A projeção para a taxa de câmbio no fim de 2024 subiu de R$ 5,33 para R$ 5,35 por dólar. Para o fim de 2025, a estimativa permaneceu em R$ 5,30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/mercado-financeiro-passa-a-prever-alta-dos-juros-no-brasil/

Mercado financeiro passa a prever alta dos juros no Brasil

2024-09-09