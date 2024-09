Polícia Cai o número de homicídios e latrocínios no Rio Grande do Sul

Os latrocínios diminuíram 67% em agosto no Estado em relação ao mesmo mês de 2023 Foto: Reprodução

O número de homicídios no Rio Grande do Sul caiu 27% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2023, passando de 135 vítimas para 98. Essa é a menor quantidade desde o início da série histórica, em 2010. Em Porto Alegre, esse tipo de crime teve redução de 24%, passando de 17 casos, em agosto de 2023, para 13 em igual período deste ano.

Os latrocínios diminuíram 67% em agosto no Estado em relação ao mesmo mês de 2023, passando de seis ocorrências para duas. A Capital não registrou latrocínios em agosto de 2024. No mesmo mês do ano passado, houve um caso.

Os feminicídios também seguem em queda. Com três casos registrados, o Estado encerrou agosto com uma baixa de 40%, levando em consideração as cinco ocorrências de agosto de 2023.

Roubos

Com uma diferença de 1 mil casos entre 2023 e 2024, os assaltos a pedestres encerraram o mês passado com uma queda de 47%. Já os roubos de veículos passaram de 285 para 151, também apresentando uma baixa de 47% no Estado.

Em Porto Alegre, a redução nos roubos de veículos foi de 58%, passando de 123 casos em 2023 para 52 em agosto deste ano. Os roubos a pedestres diminuíram 46% quando comparados os 1,1 mil casos de agosto de 2023 com os 597 ocorridos no mesmo período de 2024.

Nas instituições financeiras, em comércios e no transporte coletivo, o RS também terminou o mês com queda nos registros de crimes. Somando furtos e roubos a banco, o Estado teve uma expressiva redução de 91% nesse indicador. Enquanto em agosto de 2023 foram 11 casos registrados em bancos e em caixas eletrônicos, neste ano houve apenas uma ocorrência. Já em Porto Alegre, não houve registros de ocorrências bancárias.

No transporte público, a queda de assaltos foi de 73%. Enquanto em 2023 foram registradas 64 ocorrências, somando registros de motoristas e de passageiros, agosto de 2024 teve 17 casos desse tipo. Nos comércios, a queda dos roubos e furtos chegou a 24%, passando de 446 casos em 2023 para 341 em 2024.

Abigeato

Em agosto, foram registrados 230 casos de abigeato (roubo ou furto de gado) no Estado, o menor número da série histórica no RS. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a queda foi de 42%.

