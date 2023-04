Economia Revisão do FGTS pode dar R$ 1.400 a mais em 10 anos para quem ganha um salário mínimo

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Supremo julga se o novo cálculo pode considerar o rendimento da poupança. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Já está em andamento a revisão do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e, se confirmada, pode liberar uma grana extra aos trabalhadores, isso porque, caso os ministros entendam que o atual cálculo de correção do fundo de garantia é inconstitucional, os beneficiários poderão ser indenizados.

O FGTS é uma conta criada sempre que um contrato de trabalho com carteira assinada é firmado. Todos os meses o cidadão recebe 8% do valor do seu salário bruto para alimentar essa conta. Anualmente essa conta é corrigida, como uma conta poupança, por exemplo.

Para o cálculo dessa correção é usado como referência a Taxa Referencial (TR), hoje em 0,048% ao ano, acrescido de juro de 3%. Mas, desde 1999 esse cálculo já não acompanha mais a inflação e por isso as contas do fundo tiveram perdas significativas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na última quinta-feira (20) a ação que respalda a revisão da TR para reverter as perdas. Com dois votos a favor da correção, a sessão foi suspensa e será retomada na quinta-feira (27).

Mas, ao que tudo indica, os prejuízos estão prestes a mudar. Tudo porque, o STF já considerou como inconstitucional o uso do TR para índice de correção monetária em outras situações.

Novo cálculo

Com base em cálculo feito de acordo com o salário mínimo, hoje em R$ 1.302, e tem 8% dos rendimentos, ou R$ 104,16, recolhidos para o FGTS, o trabalhador teria em um prazo de 10 anos um montante acumulado de R$ 15.031, considerando a rentabilidade de 3% mais a TR da aplicação.

Já se fosse adotado o mesmo índice de correção da poupança de 6,17% ao ano, como defende o ministro Luís Roberto Barroso, relator da ação no STF, o saldo acumulado chegaria a R$ 16.413. São R$ 1.400 a mais, ou 9,2% acima do resultado atual.

Nos dois casos, porém, o valor perderia para a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) nos últimos 120 meses.

Se o dinheiro do fundo tivesse sido corrigido pelo índice oficial de inflação, seu valor acumulado seria de R$ 16.928, R$ 1.900 superior, ou 12,6% acima do rendimento do fundo de garantia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/revisao-do-fgts-pode-dar-r-1-400-a-mais-em-10-anos-para-quem-ganha-um-salario-minimo/

Revisão do FGTS pode dar R$ 1.400 a mais em 10 anos para quem ganha um salário mínimo

2023-04-22