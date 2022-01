Inter Revista inglesa aponta Yuri Alberto entre os jogadores mais promissores do mundo

Por Andrei Severo * | 19 de janeiro de 2022

Yuri Alberto é um dos grandes nomes do Inter para 2022 e esperança de um grande retorno financeiro ao clube gaúcho Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

A revista inglesa “Four Four Two”, que elegeu o clássico Grenal como um dos maiores do mundo, divulgou uma lista com os 22 jogadores mais promissores até 22 anos. O atacante do Inter, Yuri Alberto, aparece em 21º lugar.

A lista conta com craques como Haaland, Vinicius Jr., Davies, Ansu Fati e Foden. Apenas um único outro jogador que atua na América apareceu: o meia Julian Alvarez, do River Plate, em 17º lugar.

Confira a lista completa:

Erling Haaland (21 anos) – Borussia Dortmund Jude Bellingham (18 anos) – Borussia Dortmund Jamal Musiala (18 anos) – Bayern de Munique Dominik Szoboszlai (21 anos) – RB Leipzig Karim Adeyemi (19 anos) – Red Bull Salzburg Florian Wirtz (18 anos) – Bayer Leverkusen Alphonso Davies (21 anos) – Bayern de Munique Phil Foden (21 anos) – Manchester City Billy Gilmour (20 anos) – Chelsea Pedri (18 anos) – Barcelona Vinicius Jr. (21 anos) – Real Madrid Eduardo Camavinga (19 anos) – Real Madrid Ansu Fati (19 anos) – Barcelona Mason Greenwood (20 anos) – Manchester United Jadon Sancho (21 anos) – Manchester United Bukayo Saka (20 anos) – Arsenal Julian Alvarez (21 anos) – River Plate Sandro Tonali (21 anos) – Milan Ryan Gravenberch (19 anos) – Ajax Harvey Elliot (18 anos) – Liverpool Yuri Alberto (20 anos) – Inter Aurelien Tchouameni (21 anos) – Monaco

* Por supervisão de: Marjana Vargas

