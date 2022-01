Inter De olho em novas opções, Inter iniciará 2022 com Heitor, Mazetti e Mercado para a lateral-direita

Por Andrei Severo * | 19 de janeiro de 2022

Heitor e Mercado estavam no clube em 2021 e Lucas Mazetti retornou de empréstimo do Vila Nova-GO Foto: Montagem - Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Montagem - Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Os testes de Cacique Medina continuam. Preparando-se na pré-temporada colorado, o treinador uruguaio se depara com um setor em específico sem um nome que de titularidade imediatada. Isso porque, conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, o Inter começará 2022 com Heitor e Lucas Mazetti para a lateral-direita e utilizará Gabriel Mercado na posição.

Porém, Alesssandro Barcellos e sua comitiva seguem procurando um jogador para a posição e tem uma negociação já em andamento. Os 14 jogos de Heitor como titular em 2021, além do retorno de empréstimo de Mazetti, e a posição de origem de Mercado, fazem com que o colorado esteja ativo em busca de um novo atleta para a função.

Ainda, a reportagem da Rádio Grenal confirmou o primeiro time base que Cacique Medina vem trabalhando no momento em seus treinamentos. Com maiores mudanças no ataque, relacionando ao time utilizado em 2021, os titulares formaram um 4-2-3-1 com: Daniel; Heitor; Bruno Mendez, Cuesta, Moisés; Edenilson, Dourado; Boschilia, Taison, Maurício; Yuri Alberto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

