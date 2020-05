Porto Alegre Revitalização amplia passeio no entorno de praça no Partenon

27 de Maio de 2020

Prefeitura de Porto Alegre aplicou R$ 72.500 em benfeitorias na Tristão Sucupira Vianna. Foto: Cristine Rochol/PMPA Prefeitura de Porto Alegre aplicou R$ 72.500 em benfeitorias na Tristão Sucupira Vianna. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os equipamentos e o passeio da praça Tristão Sucupira Vianna foram revitalizados. O passeio no perímetro do local foi recuperado e ampliado, permitindo a caminhada em torno de toda a área na rua Euclides Miranda, bairro Partenon. Agora, 310 metros quadrados de basalto completam o espaço. Além disso, houve a reforma da quadra esportiva com instalação de nova goleira, pintura da estrutura metálica e esticamento da tela. Os dois playgrounds também tiveram os brinquedos e equipamentos revitalizados, bem como as floreiras de alvenaria e escadarias foram recuperadas. Nas benfeitorias, que tiveram início em 3 de fevereiro e terminaram no dia 30 de abril, a Prefeitura de Porto Alegre aplicou R$ 72.500.

A prefeitura vem mantendo obras importantes para a eficiência da prestação dos serviços da Capital, mesmo em meio à crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus. A ação fez parte do maior contrato de revitalização de praças e parques de Porto Alegre, ativo desde setembro de 2019. Atualmente, 29 praças estão prontas e outras 17 com trabalhos em andamento. Os serviços são realizados por empresa contratada através de licitação, sob o planejamento e fiscalização da UCM (Unidade de Conservação e Manutenção de Praças), da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos).

Prometa

A divulgação do trabalho está prevista no Prometa (Programa de Metas da Prefeitura de Porto Alegre) 2017-2020, que inclui os objetivos propostos pela administração para qualificar os resultados da administração pública. O programa determina divulgações diárias, semanais e eventuais de serviços públicos.

