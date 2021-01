Porto Alegre Revitalização da orla em Porto Alegre: consórcio projeta entrega do trecho 3 para final de agosto

Melo e Gomes (sentado, ao lado do prefeito) reuniram-se com representantes do consórcio, secretários e técnicos. Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo e Gomes (sentado, ao lado do prefeito) reuniram-se com representantes do consórcio, secretários e técnicos. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo esteve no canteiro de obras do trecho 3 da revitalização da Orla do Guaíba na tarde desta quinta-feira (7) para receber uma posição atualizada do estágio de execução do cronograma. As intervenções começaram em outubro de 2019 e estão com 63% da execução concluída. O representante do consórcio ACA/RGS – Serviços de Engenharia Rafael Sacci informou que as obras deverão ser concluídas até o final de agosto.

Conforme Sacci, alguns entraves, principalmente com relação a insumos, resultaram no novo prazo. “Na parte elétrica, em função da pandemia, fornecedores especialmente de cabos de cobre e alumínio entraram em recessão, não conseguindo fornecer. Estabelecemos 31 de agosto como limite para finalizar os serviços a contento e com a qualidade necessária”, afirmou.

Para Melo, devolver a Orla ao cidadão é prioridade e vai resgatar um sonho da cidade de muitos anos, pelo qual ajudou a trabalhar ainda como vice-prefeito.

“Viemos aqui buscar esse retrato detalhado sobre a execução da obra. Será mais um pedaço de convivência da cidade, que hoje tem pouco espaço de acesso à Orla, e ganhará essa grande área esportiva para ser usada por quem mora e visita Porto Alegre”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O prefeito cobrou, ainda, solução para retomar a iluminação de 10 postes no traçado, interrompida em função da falta de capacidade da rede elétrica. O secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, informou que será implantada uma solução paliativa em no máximo 10 dias: a rede será complementada por energia a partir de ponto da rua Nestor Ludwig (próxima ao Beira-Rio) e outro da avenida Ipiranga. A solução definitiva ocorrerá até abril, com a instalação de uma subestação.

Trecho 3

A obra envolve 1,6 km de extensão da Orla entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante. O valor total do investimento é de R$ 50,6 milhões, e o contrato já teve um aditivo. Os recursos para o investimento são de financiamento da CAF (Cooperação Andina de Fomento) e do Fundo da Iluminação Pública.

A revitalização inclui a instalação da maior pista de skate da América Latina, com 6.268 metros quadrados (área equivalente a quatro quadras e meia de futebol 7), 27 quadras esportivas, estruturas de apoio à prática de esportes, ciclovia, iluminação em LED, arborização e três bares. O estacionamento tem 150 vagas.

A vistoria foi acompanhada pelo vice-prefeito Ricardo Gomes, por secretários municipais e técnicos da prefeitura e do consórcio.

Status da obra:

– Canteiro de obras e terraplanagem: 100%;

– Fundações (estacas) e Blocos de fundações: 100%;

– Enrocamento (pedras para proteção contra erosão junto à água): 100%;

– Contenções de gabião: 100%;

– Estacionamento: 100%;

– Rede de drenagem pluvial: 98%;

– Passeio e pavimentações: 75%;

– Pista de Skate: 86%;

– Quadras esportivas: 32%;

– Estruturas de concreto das edificações:100%;

– Rede Elétrica e lógica: 76%;

– Paisagismo: 48%;

– Pontilhão: 80%;

– Reservatório: 92%;

– Rede de Água: 96%;

– Academias: 90%;

– Arquibancada: 28%;

– Passeio esplanada: 24%.

