Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

A revitalização busca preservar o prédio, construído em 1928, com suas características originais. Foto: Vinny Vanoni/PMPA A revitalização busca preservar o prédio, construído em 1928, com suas características originais. (Foto: Vinny Vanoni/PMPA) Foto: Vinny Vanoni/PMPA

Reiniciadas em 18 de julho, as obras de revitalização da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, atingiram 45% de execução. O investimento é de R$ 16,5 milhões, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Atualmente, os serviços se concentram em duas escadas, com montagem de escoramento, forma e armadura das estruturas, além de preparação para a concretagem. O projeto segue dentro do cronograma da Secretaria de Obras e Infraestrutura.

A revitalização busca preservar o prédio, construído em 1928, com suas características originais. As melhorias abrangem a recuperação das estruturas, realocação do acesso principal e revisão do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio.

Também serão executadas qualificação dos espaços para atividades culturais e exposições, recuperação e reabertura do terraço do 4° pavimento e acessibilidade em todos os espaços.

A estimativa é de que as obras sejam concluídas em até dez meses. Após, começarão os trâmites para realizar as instalações elétricas, trabalho que deve levar cerca de quatro meses.

