Porto Alegre Revitalização do Terminal Princesa Isabel é entregue à população de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Este foi o primeiro de oito grandes terminais a serem reformados Foto: Alex Rocha/PMPA Este foi o primeiro de oito grandes terminais a serem reformados Foto: Alex Rocha/PMPA

As obras no Terminal Princesa Isabel, na Azenha, em Porto Alegre, foram entregues nesta segunda-feira (24), com vistoria feita pelo prefeito Sebastião Melo. O local foi revitalizado pela empresa I9 Engenharia, que foi contratada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, para a reforma de oito grandes terminais. O da Princesa Isabel, por onde passam cerca de dez mil passageiros diariamente, foi o primeiro a receber melhorias.

“A mobilidade humana é desafio permanente da nossa gestão. Fizemos a entrega de um terminal reestruturado à população. Também dialogamos com os comerciantes da região para que nos ajudem a cuidar e preservar para que se mantenha assim. Seguiremos trabalhando em melhorias para facilitar a vida de quem utiliza o transporte público”, disse o prefeito Sebastião Melo.

No terminal foi feita limpeza, pintura, substituição da iluminação, manutenção da rede elétrica, do piso das plataformas e dos sanitários, colocação de piso tátil, restauração do pavimento dos boxes dos ônibus, poda e melhorias na sinalização. Além disso, foram instalados bancos para dar mais conforto ao passageiro.

“Neste contrato queremos qualificar os locais que recebem grande parte dos passageiros do transporte coletivo. Segurança e conforto são pontos que estamos priorizando nesta etapa do Mais Transporte”, afirma o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

No dia 10 de outubro começou a revitalização do Terminal Antônio de Carvalho, na Zona Leste. No local, serão feitas lavagem, pintura, desobstrução de calha, impermeabilização, colocação de piso tátil, revitalização do passeio e manutenção dos sanitários. O contrato no valor de R$ 2,2 milhões tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por até 60 meses.

Além dos dois espaços, passarão por reformas nos próximos meses o Nilo Wulff, o Parobé, o Triângulo, o Utzig (Dom Pedro II x Benjamim Constant), Jayme Caetano Braun (Carlos Gomes x Nilo Peçanha) e Mendes Ribeiro (Carlos Gomes x Protásio Alves).

