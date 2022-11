Esporte Richarlison defende Neymar após crítica de jornal alemão e diz que apoia causa LGBT

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

A Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo na quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. Foto: Lucas Figueiredo/CBF A Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo na quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Richarlison rebateu crítica do jornal alemão “Bild” ao camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar. A publicação chamou o principal astro da Seleção de “arrogante” por ter compartilhado nas redes sociais foto em que adicionou uma sexta estrela ao calção usado pelos jogadores.

Para Richarlison, que usará a camisa 9 na Copa do Mundo do Catar, a postagem de Neymar não foi ofensiva.

“Arrogantes são eles. Somos sonhadores. Queremos a sexta estrela tem tempo. Esse cara é um babaca de chamar o Neymar de egoísta. O Neymar faz o que ele quiser. Se ele está feliz, a gente está feliz”, disse o atacante do Tottenham.

O atacante falou ainda sobre as causas que têm sido discutidas na Copa do Mundo. E revelou que vai apoiar todas elas, como por exemplo a LGBT, cuja Fifa proibiu faixas que seriam usadas por capitães das seleções que pretendiam protestar contra o tratamento a homossexuais no Catar.

“Temos que respeitar a opinião de cada seleção. Não sei se aqui vão usar a faixa, fazer algo contra o racismo. Eu apoio qualquer situação. Hoje a gente vive em um mundo muito perigoso, onde não pode ter opiniões. Seja contra o racismo, seja movimento LGTBQ, eu apoio qualquer causa.”

A Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo na quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. A equipe comandada por Tite chegou a Doha no último sábado e fez treino fechado nesta segunda-feira (21).

Alvo

Neymar é o jogador, entre os clubes das principais ligas da Europa, que mais sofreu faltas nesta temporada até agora. Outros integrantes da Seleção Brasileira que vão disputar a Copa do Mundo também estão entre os mais caçados em campo nos campeonatos da elite europeia.

O atleta também é o jogador que mais sofreu faltas no Campeonato Francês 2022/23: 46 no total, em 14 jogos (média superior a três por partida). Na Liga dos Campeões foram 17 em cinco jogos, só uma falta a menos do que o atacante Petkovic, do Dínamo Zagreb.

O camisa 10 também é o atleta que mais recebeu faltas (66) entre todos os integrantes das cinco principais ligas da Europa, incluindo todas as competições, como copas nacionais e torneios continentais. Na Copa do Mundo de 2018, Neymar foi quem mais sofreu faltas: 26 em cinco jogos.

