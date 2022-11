Economia Polícia Federal prende suspeito de fraude milionária contra a Caixa Econômica e clientes

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Angolano é suspeito de fraudar a instituição federal em mais R$ 1,5 milhão e causar prejuízo a centenas de pessoas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Angolano é suspeito de fraudar a instituição federal em mais R$ 1,5 milhão e causar prejuízo a centenas de pessoas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta segunda-feira (21) um angolano de 44 anos suspeito de fraudar a Caixa Econômica Federal em mais R$ 1,5 milhão e causar prejuízo a centenas de pessoas. Ele foi detido no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Com ele foram apreendidos diversos cartões bancários, celulares e um carro de luxo, avaliado em R$ 200 mil.

A investigação é desdobramento de uma operação que começou em abril de 2020 para apurar fraudes com saques e transferências junto à Caixa que lesaram clientes e a própria instituição bancária. As fraudes teriam sido feitas até mesmo contra o pagamento do o auxílio emergencial pago durante a pandemia.

O suspeito chegou a receber cerca de R$ 30 mil por mês enquanto durou o esquema criminoso. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia