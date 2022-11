Esporte Richarlison diz que gol de voleio na estreia do Brasil na Copa foi um dos mais bonitos da sua carreira

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Richarlison também falou da responsabilidade de ser o camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF Richarlison também falou da responsabilidade de ser o camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Catar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Richarlison afirmou que o segundo gol que ele marcou na vitória da Seleção Brasileira contra a Sérvia, por 2 a 0, foi um dos mais bonitos da sua carreira. O jogador do time inglês Tottenham acertou um voleio na quinta-feira (24), no estádio de Lusail, durante o jogo válido pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Catar.

“Foi um gol muito bonito. Fiz um assim pelo Fluminense e um parecido pelo Everton [Inglaterra]. Hoje [quinta], tive a possibilidade de virar o voleio e acho que foi um dos gols mais bonitos da minha carreira por ser na Copa, em um jogo que estava difícil para nós”, declarou o atacante em entrevista coletiva após a partida.

Richarlison também falou da responsabilidade de ser o camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Catar: “Como o professor Tite fala, não sei se vocês sentem o cheirinho de gol, mas aqui na Seleção eu marco. É continuar, aproveitar os companheiros que tenho ao meu lado. Hoje [quinta], no intervalo, falei que precisava de uma bola, e ela chegou. Eu estava preparado, e consegui balançar as redes”.

O próximo duelo do Brasil na Copa será na segunda-feira (28) contra a Suíça, às 13h.

