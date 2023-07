Porto Alegre Rifa Solidária do Grupo Marias une torcedores da Dupla Gre-Nal em Porto Alegre

Estão sendo oferecidas uma camiseta autografada pelos jogadores do Inter e outra pelos atletas do Grêmio Foto: Divulgação Estão sendo oferecidas uma camiseta autografada pelos jogadores do Inter e outra pelos atletas do Grêmio. Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grupo Marias, uma ONG (organização não-governamental) dedicada ao apoio e empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre, está promovendo uma rifa solidária que promete encantar os apaixonados por futebol.

Com o intuito de arrecadar fundos para as suas atividades sociais, o grupo oferece uma camiseta autografada pelos jogadores do Inter e outra pelos atletas do Grêmio.

A iniciativa traz a oportunidade dos torcedores dos times rivais se unirem em prol de uma causa nobre. Com a realização dessa rifa, o Grupo Marias visa angariar recursos para expandir o seu trabalho, que inclui projetos de capacitação, apoio emocional e conscientização.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99939-6005, no Instagram @grupo.marias ou pelo e-mail grupomarias2021@gmail.com.

