Colunistas Rifado na política

Por Leandro Mazzini | 27 de julho de 2020

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está rifado na Alerj. (Foto: Fernando Frazão/ABr)

Apesar de todo o esforço político para frear o processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está rifado na Casa. A volta de André Moura como secretário da Casa Civil é jogada de Pr. Everaldo, o ‘dono’ do PSC, para fazer a transição sem crise e manter o controle do Estado. O vice-governador, Cláudio Castro, também é do partido. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro e a bancada bolsonarista na ALERJ se recusaram a estender a mão ao governador. Não bastasse esse cenário, há um ingrediente na Economia. Bolsonaro tem até 6 de setembro para assinar a prorrogação do Ajuste Fiscal, o que tem salvado as contas (mesmo atrasadas) do Estado, adiando pagamentos bilionários à União. A postura política do presidente não indica que o fará com Witzel no cargo.

Só Fux salva

Witzel está nas mãos do ministro Luiz Fux, relator no STF do pedido de interrupção do impeachment – e o histórico do ministro mostra que ele não entra em bola dividida.

Então…

… A caneta de Luiz Fux, carioca e futuro presidente do STF em setembro, nunca foi tão poderosa para o Rio de Janeiro.

BB

Bolsonaro não costuma nomear para altos cargos nomes cotados na imprensa. Palacianos dizem que pode surgir um executivo do mercado para a presidência do Banco do Brasil. Sem amarras com funcionalismo, para tocar privatização.

Na Bolsa…

Vice-presidente da República, com o peso da agenda ambiental nos ombros, o general Hamilton Mourão teve agenda intensa nos últimos dias conversando com os donos dos maiores bancos privados do País. E ainda falou com dirigentes do Goldman Sachs, dos Estados Unidos, por vídeo-conferência. É a luta para segurar investimentos bilionários.

… e na urna

Em tempo, chegou às mãos de Mourão um planejamento do PRTB para as eleições municipais de novembro, que deixou o vice bem animado. Levy Fidelix, presidente do partido, avisou que vai lançar candidatos a prefeitos em 18 capitais e em 50 cidades-pólo do interior de vários Estados, com mais de 200 mil habitantes.

Teflon

Pelos números da sondagem nacional da Paraná Pesquisas sobre Bolsonaro, parece que o presidente se descolou do próprio Governo. A se concretizar isso, em 2022, seria mais uma prova do poder do voto personificado, muito do perfil do eleitor brasileiro.

Escritura paulistana

A prefeitura de São Paulo vai pagar salários e contas atrasadas da Cinemateca. E o esforço do Governo federal em tentar trazer a sede para Brasília é em vão. O termo de doação da associação fundadora crava que o acervo deve ficar na capital paulista.

Pirro

A vitória de Pirro do ministro Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito sobre fake news no STF: Os investigados com contas bloqueadas no Twitter usam contas de amigos ou criam perfis em outros países, e continuam a postar. Agora a Corte fica com a caneta suspensa: Vai bloquear também as contas das pessoas que não são alvos?

Bar dormitório

Os funcionários de bares e restaurantes de João Pessoa (PB) estão literalmente a pé, pois não encontram ônibus para o transporte até suas casas depois do expediente, que termina às 22h. Por decreto do governo estadual, os coletivos urbanos só circulam das 6h às 19h. A indignação é geral.

B.O. eleitoral 1

As próximas eleições em Pernambuco estão mais para operações policiais contra desvio de dinheiro público do que pela disputa do voto de eleitores. A Polícia Federal passou de novo na sede da Prefeitura do Recife para investigar ilegalidades na compra de equipamentos hospitalares.

B.O. eleitoral 2

Há poucas semanas, o prefeito Junior Matuto foi afastado da prefeitura de Paulista, e o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacke, é denunciado por improbidade administrativa (ele pagava com dinheiro do povo a empregada no seu apartamento no Recife, a mãe do garoto Otávio, que morreu ao cair do 9º andar). Todos os alcaides são do PSB.

ESPLANADEIRA

# TIM lança “Desafio 4G TIM no Campo” votado para startups com soluções de IoT para agronegócio.

# Fundação Grupo Boticário apoia soluções inovadoras para turismo no Brasil, inscrições até 16 de agosto.

# Ambev abre vagas para mais de 80 estagiários negros em todo o Brasil.

# Aspen Pharma doa materiais e equipamentos de costura para mulheres refugiadas através da empresa ‘Mulheres do Sul Global’, no Rio.

