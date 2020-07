Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 26 de julho de 2020

Tânia Khalill, que atualmente mora em Nova York, mesmo com a quarentena, movimenta o projeto ‘Grandes Pequeninos’.(Foto: Gustavo Arrais/Divulgação)

Canais de filmes da TV por assinatura estão no limite

Desde o início da pandemia os canais de filmes da TV paga, juntamente com os de notícias, entretenimento e infantis, viram sua audiência atingir níveis inesperados. Simples consequência: mais gente em casa, maior o número de aparelhos ligados. Controle remoto a postos.

Mas, o que se percebe é que, salvo raras e honrosas exceções, poucos estavam preparados para um momento como esse.

Assim, a grade de hoje é praticamente a mesma de sempre, porque os “títulos” se esgotaram. Não houve reposição.

Culpa também de um modelo antigo, em que a TV se vê obrigada a seguir o modelo de “janelas”. Primeiro as salas de cinema, depois ela.

Desta forma, atualmente, com a indústria do cinema paralisada, os canais fechados não tiveram mais nada de novo para exibir. Com tanta gente em casa diariamente, o “normal” seria receber conteúdos inéditos. Só que não.

Daí, uma situação que já era ruim, ficou pior ainda com a pandemia, uma vez que a produção parou e não se sabe ao certo quando e como voltará.

TV Tudo

Ao mesmo tempo

Há casos frequentes de canais, no mesmo horário, estarem exibindo o mesmo filme por falta de uma alternativa melhor. HBO, Telecine, Paramount, Sony, Megapix, entre outros, só deverão entrar no trilho novamente quando o mundo do cinema voltar a funcionar. Até lá, muita paciência.

Tabelinha

Flávia Noronha e Nelson Rubens, mesmo separados no estúdio, formam um dupla bem afinada na apresentação do “TV Fama” na Rede TV!.

A parceria completou 10 anos em maio.

Não para

No ar como a professora Letícia na edição especial de “Fina Estampa”, Tânia Khalill, que atualmente mora em Nova York, mesmo com a quarentena, movimenta o projeto ‘Grandes Pequeninos’.

Ao lado do marido, Jair Oliveira, e das filhas Isabela e Laura, ela continua produzindo conteúdos infantis.

Alcance maior

“O nosso canal ganhou um alcance maior com o isolamento social. Estamos gerando três vídeos semanais que sempre envolvem arte, música e a ligação familiar, mais em foco ainda nesse momento que estamos vivendo”, declara Tânia.

Ela e Jair acabaram de lançar o terceiro volume do projeto, que já foi indicado ao Grammy Latino em 2010.

Destino

Luis Ernesto Lacombe assinou a rescisão com a Band no último dia 17.

Na saída, segundo um funcionário de lá, avisou: “a gente se vê no SBT”. Será?

Reconheceu

Em um bate-papo quinta-feira com o vencedor de “A Fazenda”, Lucas Viana, Felipe Prior voltou a falar sobre sua eliminação do “BBB”, que alcançou recorde de votação: “Não era para ganhar”. Reconheceu a força das torcidas de seus rivais.

Nada certo

Por enquanto não existe nada certo sobre os especiais de Neymar na programação deste ano do SBT. Mas, se forem viabilizados, a direção será de Vildomar Batista.

C´est fini

Uma das ideias, quando retomadas as gravações de seus programas de humor, é o Multishow lotar a plateia com bonecos. Colocá-los estrategicamente entre as pessoas, num esquema de distanciamento. Por enquanto, é isso, uma ideia.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

