Magazine Rihanna arrasa de lingerie em ensaio para divulgar sua marca

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Cantora posou de calcinha e sutiã amarelos Foto: Divulgação/Savage x Fenty Cantora posou de calcinha e sutiã amarelos. (Foto: Divulgação/Savage x Fenty) Foto: Divulgação/Savage x Fenty

Rihanna deixou os fãs com o queixo lá no chão ao estrelar mais um ensaio de lingerie para divulgar sua marca. Nos cliques, a cantora aparece com um conjunto amarelo cavado e transparente.

Com carão caprichado, RiRi caprichou nas poses e exibiu suas curvas com o modelito cavado de renda. O carão diante das lentes, claro, veio de brinde.

